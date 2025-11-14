Opinió | DES DEL MEU COSTAT DEL PRISMA
El president i Manresa
Deien que el president Pujol era l’alcalde de Catalunya perquè tenia al cap les necessitats dels pobles, viles i ciutats que visitava. En l’àmbit de Manresa no veia un president tan involucrat en les necessitats de la ciutat des que el president Montilla es va comprometre amb l’ampliació de l’Hospital General. En l’entrevista que va donar al director de Regió7, va quedar clar que el president Illa té la ciutat i les seves demandes al cap. Va venir per posar la primera pedra de la central d’emergències de la regió central, que va valorar amb més de 8 milions d’euros. Va fer saber els més de 50 milions que costarà el desdoblament de la C-55. Pels descreguts es va comprometre a aportar 10 milions al projecte de la Fàbrica Nova, 4 de forma immediata i també ens va parlar del compromís amb la residència de la gent gran del Xup. I finalment el pavelló municipal del Congost que hi aportarà els a prop de 5 milions com a part proporcional d’un pressupost que s’apropa als vint.
Que un president recordi les prioritats d’una ciutat diu molt d’ell, i que està a sobre dels temes, en aquest cas una sort per Manresa, però intueixo que el mateix passa als altres indrets que visita, segur que no amb la morterada de diners que estem parlant. Si després de tot el que hem dit hi afegim les obres de la nova seu de la Generalitat, i els 1,2 milions que vindran per posar al dia d’altres instal·lacions esportives, o el Pla de Barris estem parlant d’una inversió a la ciutat de prop, si no supera, de 100 milions d’euros. Una quantitat així no l’havíem vist mai i difícilment la tornarem a veure, però val la pena tenir present qui ho està fent possible.
Entre les obres que estaran subvencionades sembla que l’ampliació del pavelló és qüestionada per Junts, i diu que per 25 milions se’n pot fer un de nou. Curiosament, la xifra s’assembla molt a la que fa córrer un constructor de la ciutat amb un projecte a la mà. Li agradi a Junts, al constructor o a qui vulgueu un pavelló polivalent amb capacitat per 6.000 persones de 30 milions llargs no baixa i és clar, qui el paga? Si ets el València que t’ho pagues tu, res a dir, però en aquest cas estem parlant que ho paguen les administracions. Demanar 5 milions de manera extraordinària a cada administració ja són moltíssims diners, i els problemes que tindran per justificar-ho. Demanar-ne 9 o 10 és una opció condemnada al fracàs.
P.D. Farà bé l’Ajuntament de redactar un conveni d’ús preferent del pavelló al Bàsquet Manresa Societat Anònima Esportiva, però en cap cas l’explotació per altres usos del pavelló municipal pot quedar en mans del club.
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: «Els nens no paren i gràcies a això despleguen totes les seves capacitats intel·lectuals»
- La Mola es treu 15 tones de sobre
- L'escolanet de Montserrat que triomfa en escenaris d'arreu del món: «A l'Escolania vaig aprendre uns valors que m'han acompanyat sempre»
- Mireia Roura, pacient amb càncer de 55 anys: «La meva psicòloga és tan important per a mi com l’oncòleg»
- Premi a la recuperació comunitària d'oliveres abandonades al voltant de Manresa
- L’Escolania de Montserrat respon a les crítiques per cantar en castellà al disc de Rosalía: «En cap cas vam imaginar que seria motiu de polèmica»
- El celibat voluntari de Rosalía, una tendència creixent entre les dones: 'Lluito contra la solitud, però és un procés d’aprenentatge
- Vas al lavabo a la nit? Això recomana un uròleg per evitar-ho