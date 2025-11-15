Opinió | COSES DE GENT NORMAL
Antonieta Feliu i Miró
Filla de Pere Feliu Massanes, de la Valldan, fuster ebenista que feia mobles de qualitat en un taller que tenia als baixos de Can Gori, i de la berguedana Àngela Miró Ballarà, va néixer a Berga el 1896 on va viure fins que es va casar amb Miquel Forn, propietari de Cristalleries i Sanitaris Forn de Manresa. Partint d’aquesta posició familiar còmoda i a Manresa, va poder desplegar les seves inquietuds.
Afiliada a ERC va ser la fundadora del Grup Femení d’Esquerra de Manresa i destacà per l’activitat propagandística al Bages i al Berguedà; va escriure més de quaranta articles al diari El Dia. Després de la Guerra Civil va ser condemnada pel consell de guerra a sis anys i un dia, i fou empresonada fins al 1941 a la presó de dones de les Corts de Barcelona.
Antonieta va ser a Puig-reig el maig de 1933 on va omplir el Teatre Llobregat. L’acompanyaven tres amigues: Maria Casajuana i Oncins (Manresa, 1912-2011) que als catorze anys va entrar a treballar a la fàbrica; Anna Maria Espelt Vilalta (La Pobla de Lillet 1901-?) que acabada la guerra fou penada amb tres mesos de reclusió que va complir a la presó de les Corts; i la periodista Maria Teresa Gibert i Perotti (Barcelona 1904-Sant Cugat del Vallès 1991) que publicava a molts diaris i revistes de l’època principalment sobre política i feminisme, era militant d’ERC, membre del comitè executiu, i presidenta de la Unió de Dones.
La reunió despertà un notable interès entre les dones de Puig-reig, com ho havia fet a altres pobles on Antonieta i les seves companyes presentaven el projecte: Pont de Vilomara, Santpedor, Navarcles, Moià, Avinyó, i Cardona.
Després de la seva visita a Puig-reig es constituí un Grup Femení. No coneixem el nom de totes les dones d’aquest grup però si el de les més actives, que figuren en les llistes que van fer, el 1939, les autoritats franquistes: Quitéria Casals Puig, Maria Arderiu Ros, Marta Traver Pujol, Teresa Grifol Llagostera i Anna Badia Planas, totes afiliades a ERC.
