Opinió
Humanitat amb wifi
M’entendreix veure el meu fill desvivint-se per la seva àvia. ‘Ella va cuidar de mi quan era petit’, somriu, mentre el record s’omple de fumejants tasses de brou, que sempre el tenia a punt. Ara ell ho organitza tot perquè ella, gairebé nonagenària, estigui segura i senti que la volem. Intentem adaptar-nos al seu ritme, lent, cada dia més lent. Volem oferir-vos que continuï sent la protagonista de la seva pròpia vida. I aquí, les ajudes, tant humanes com tecnològiques, són la salvació. La de la padrina, la de tota la família.
Les persones grans -com tothom- necessiten afecte i atenció, viure en una llar net i organitzat, higiene i cura personal, menjar adequadament, prendre’s bé la medicació, poder desplaçar-se i distreure’s i tenir la seguretat que, si els passa alguna cosa, algú se n’adonarà i vindrà en el seu auxili. Encara que visquin soles, no estan soles. Per descomptat que res no substitueix una abraçada humana, però la tecnologia, quan és amable, fàcil i empàtica, atorga seguretat i, conseqüentment, autonomia personal i dignitat.
És cert que les màquines poden ser fredes, distants i dissenyades amb tanta complexitat que, ni amb les millors instruccions, els que no vam néixer enginyers endevinem el seu funcionament. El repte, doncs, no és tecnològic, és humà. Es tracta d’aconseguir aparells que no facin sentir petits a la gent gran, sinó justament el contrari, que engrandin les seves possibilitats. Que els artefactes de tota mena tinguin suficient sensibilitat i senzillesa per ser útils. Que les pantalles no ens separin, sinó que ens acostin. Que els robots no substitueixin els somriures, sinó que els facin possibles. Una trucada de vídeo cada tarda, un assistent de veu que recordi l’hora de prendre’s la medicació o encengueu els llums als primers passos. Una càmera discreta, sense envair, que doni tranquil·litat a qui viu sol ia qui estima des de la distància.
No és màgia, és humanitat amb wifi. Perquè, quan la tecnologia es col·loca al servei de la vida, ens connecta i guareix, i quan acompanya, dignifica. n
