Opinió | tribuna
Aprèn català, parla’l i gaudeix-lo!
Procedent de la capital a principis de 1998, mai no hauria esperat trobar-me amb una nova llengua que es deia català. Semblava una llengua germànica o amaziga. Va ser el primer xoc cultural. Va costar uns quants anys de reflexió i un nou repte a superar. Així va començar una relació especial que s’ha anat cultivant amb el temps.
A finals de 2003, l’oportunitat de participar en l’elaboració del primer diccionari català-àrab va ser el cop de martell que va trencar les primeres barreres psicològiques respecte al català. Va donar lloc a la inscripció als cursos inicials de català a Manresa. L’atenció i l’equip docent eren exemplars. Els primers cursos eren els més feixucs, però amb professors experimentats i amb bones tècniques, les classes es feien divertides.
A partir del curs Intermedi és quan es comença a interioritzar el català i estimar-lo. Les exposicions sobre temes diversos animaven tot l’alumnat a vèncer la por de parlar en català. Al superar el nivell B, comença la bona etapa d’aprofundiment en aspectes lingüístics i gramaticals. Les frases fetes i els proverbis permeten descobrir la cultura tradicional catalana, la seva riquesa i els punts de trobada amb altres cultures.
Pel que fa al nivell C1, cal dir que és un dels nivells més especials: prioritza la consolidació de la gramàtica, l’escriptura i el vocabulari. El material és abundant i cal començar a parlar català en la vida quotidiana. Les recomanables parelles lingüístiques exerceixen un paper destacat: a més d’adquirir l’hàbit de parlar en català, són una oportunitat per descobrir aspectes extraordinaris de la cultura catalana. El nivell C1 em va fascinar tant que l’he obtingut dues vegades. L’objectiu era assegurar el millor nivell possible.
Quant al nivell C2, es tracta del nivell més prestigiós del català. Sembla el més difícil, però, per experiència, és el que es gaudeix molt, ja que introdueix l’alumnat en la perfecció i les tècniques d’escriure i parlar català. A partir d’aquest moment ja pot endinsar-se en el santuari sagrat del catalanisme, però sempre amb humilitat, llegint, escoltant, escrivint i parlant català sense complexos.
Aleshores, aprendre el català és gaudir una llengua que ha contribuït notablement a la civilització humana. Es tracta de l’adquisició d’habilitats fonamental en el món actual. No només perquè millora la nostra comunicació i obre portes en diferents àmbits, sinó també perquè enriqueix el nostre desenvolupament personal i cognitiu en la societat catalana. En un món cada cop més interconnectat, l’aprenentatge del català esdevé una eina essencial per a l’èxit, per a la connexió amb la resta del món, un motiu d’orgull, de pertinença a aquest país i una experiència que es gaudeix plenament.
- Cues de fins a una hora a Súria en la vetlla del professor i activista cultural Miquel Caelles
- Per què tothom vol anar als concerts d'Oques Grasses?
- Els veïns delaten dos traficants de Manresa que amagaven la cocaïna i els diners de les vendes al congelador del seu pis
- Mor un jove de 24 anys en un accident de moto durant unes pràctiques al circuit de Castellolí
- Josep Maria Macià Roldan: «Hi ha una necessitat bestial de feines d’enginyeria que sembla que no vol fer ningú»
- Mor en un accident a la C-55 Miquel Caelles Campà, exregidor de Súria i professor a la Joviat
- Exculpen un bagenc d'un gran deute per «bona fe»: la justícia li perdona l'impagament de 213.000 euros a la Seguretat Social
- Obligatòries des del gener: aquests són els preus de les balises V16 connectades amb la DGT