Opinió | TRIBUNA
Per una UE amb valors humans
Fa moll temps que a la UE es viu una forta decadència i aquesta està estretament vinculada a l’OTAN, una aliança militar que ha suposat a la pràctica la subjugació de la UE als interessos imperialistes dels EUA més evident avui amb Trump. La supervivència de la UE es veu cada dia més compromesa i limitada per aquesta situació de dependència que li suposa grans costos en armament, li impedeix el desplegament d’estratègies pròpies i impossibilita la seva obertura cap a l’Àsia, una obertura que li proporcionaria nous horitzons de desenvolupament. La transformació de l’ordre internacional i el final pot ser proper de l’hegemonia dels EUA han convertit l’OTAN en un monstruós i obsolet aparell d’extermini que condiciona els interessos estratègics de la UE. Amb l’ascens, cada dia que passa, de posicions, reaccionàries i obertament feixistes amb un discurs racista que aconsegueix penetrar en les classes obreres i populars de diferents parts de la UE guanyant presència en els mitjans de comunicació. Com bé saben l’extrema dreta sempre ha existit a l’estat espanyol. La rara democràcia del 78 ve directa de la dictadura franquista i moltes de les estructures de poder de l’estat mantenen encara molts vincles amb aquella dictadura criminal, com la presència d’ultres dins el PP al llarg de tots aquests anys. Però en els darrers anys s’ha normalitzat la presència de les diferents extremes dretes als mitjans i a la vida pública i fins i tot aconseguint condicionar el debat polític i la posició de les altres forces polítiques no oblidem que això passa també a Catalunya com passa tota la UE. El feixisme no es pot normalitzar mai, cal aïllar-lo amb un cordó sanitari o continuarà creixent dins de la UE. Fa falta d’una vegada per totes un compromís europeu contra l’extrema dreta, en totes les seves formes i variants. Però amb l’OTAN en mans d’un personatge com Trump i la vergonyosa subjugació de la UE per aquest nefast empresari això no passarà. Perquè, en efecte, l’extrema dreta està creixent arreu capitalitzant el sentiment de falta de perspectives, de futur, apel·lant als perdedors de la globalització i del neoliberalisme salvatge. La sortida a aquest col·lapse, a la incapacitat de la UE de respondre a les mínimes necessitats de la gent pot portar-la a la seva nul·la presencia internacional i qui sap si a una futura desintegració. Els valors que se li suposen a la UE en la defensa dels drets humans, la pau i la llibertat amb de tornar a ser la bandera en què es recolzin els països integrants i no la subjugació a egòlatres com Trump que nomes miren per els seus interessos particulars i en els lobby dels seus amics.
