Opinió
David Casellas - Degà del Col·legi d'Advocats de Manresa
L’advocacia de capçalera
El Col·legi d’Advocats de Manresa aplega professionals que s’ajusten a les necessitats de l’entorn de la comarca i ofereixen serveis accessibles a tota la ciutadania
Hi ha conceptes que tot i que puguin semblar antics, són d’avui i de sempre. Fa anys totes les cases tenien el seu metge o metgessa de capçalera, ara de família. Segur que no ho sabia tot d’un mal concret, però sabia el suficient de tots els mals com per donar-nos confiança que estàvem en bones mans. Si feia falta ja ens buscaria l’especialista.
En un entorn de comarques com el nostre, aquests professionals que podríem anomenar «generalistes» els hem de posar en gran valor. Evidentment els «especialistes» sempre seran necessaris, però a vegades podem arribar a sobrevalorar l’expertesa de qui només sabrà resoldre allò concret que conegui, però no se’n sortirà si les necessitats dels clients que tenen al davant són polièdriques. Trobaríem molts exemples. Sempre és millor el que dona un 7 en moltes facetes que no pas el que només dona un 10 en una de molt concreta.
El Col·legi d’Advocats de Manresa aplega com a tot arreu advocats i advocades de característiques molt diverses: autònoms i que treballen per compte aliena, particulars i d’empresa... però la gran majoria tenen aquesta virtut tant preuada del coneixement general de l’exercici de la professió, propi del que manté relacions estretes de confiança amb els seus clients i és capaç de resoldre una gran varietat de problemes molt diversos, ja siguin de tipus laboral, de família, de successions, administratius, fiscals o d’altres. La visió panoràmica del dret permet afrontar les necessitats dels clients de millor manera. Els petits despatxos d’advocats i advocades tot terreny fan meravelles.
En altres latituds hi ha macrodespatxos amb equips d’advocats multidisciplinaris que ens recorden aquelles sèries i pel·lícules americanes on hi apareixen despatxos de grans finestrals, paisatges de gratacels vistos des de les alçades, becaris que prenen nota, júniors que aprenen, agregats, associats, socis... tots ells amb aires de grandesa i sensació de seguretat. La nostra realitat, beneïda realitat, és una altra. A Manresa i el Bages trobarem generalment despatxos d’advocats i advocades que han tingut la capacitat d’estendre el seu coneixement a les necessitats de l’entorn, de ser molt propers i accessibles, i de poder donar el servei que se’ls demana.
Quan les problemàtiques són molt singulars i surten de l’esfera del seu coneixement professional, aquests advocats i advocades sabran també donar servei als clients, adreçant-los a qui millor els pugui atendre. Per això ens congratulem de dir que el bon advocat i la bona advocada a casa nostra és aquell que en primer lloc és vist bon advocat i bona advocada pels mateixos companys de professió, perquè de ben segur que això donarà lloc a que també sigui vist de la mateixa manera pels clients.
Per tant, us encoratjo a què confieu en l’advocacia de casa nostra, la de ciutat mitjana, la de poble petit, que amb orgull porta escrit a la seva targeta de visita, "generalista","de capçalera".
