4 de novembre C-16/C-55

4 de novembre de 2025, un any de les darreres bonificacions a la C-16 (aquella gratuïtat que s’entesta a dir el govern, quan en realitat les paguem amb els nostres impostos, tinguem o no tinguem vehicle) aquella meravella que havia de treure milers de vehicles de la C-55. Però la realitat és tossuda i no ha estat així.
És un article de dades, potser diran que no són del tot significatives, però sigui com sigui, s’acosten molt a la realitat, fins i tot podem dir que ho clava.
Comencem amb les de la C-16, extretes de l’informe trimestral de Ferrovial: En els 9 primers mesos de 2024 ens indiquen un IMD de 16.836 v/d. En el mateix període l’any 2025 amb la darrera superbonificació, l’IMD és de 19.009 v/d. Un augment de trànsit de 2.173 v/d. Una xifra que s’acosta molt a la que va reconèixer la consellera Paneque en una trobada a Manresa amb membres d’entitats i plataformes implicades en el desdoblament (2+2) de la C-55.
Ara, són les de la C-55, extretes del visor de la pàgina de la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat, que inclou l’IMD dels trams de la xarxa viària, on reflecteix el volum de trànsit, però ens indiquen que la informació continguda són dades en «cru» a efectes merament informatius, hem de suposar que «cuites» seran molt semblants, oi?
Cal dir que el trànsit a la C-55 de primers d’any fins a les darreres dades del passat mes d’octubre, no ha parat de créixer. Si ens centrem en les dades de Castellgalí, el gener de 2025 comptabilitzaven 30.316 v/d, segurament per l’eufòria de la nova «gratuïtat» de la C-16 i la connexió B-40, quan en el mateix període 2024 era de 33.000 v/d. La situació actual ens porta a una realitat, on tenim en aquest mateix tram el passat octubre, després d’un any de més bonificacions a la C-16, un IMD de 34.188 vehicles al dia. Un trànsit del tot inassolible per la «RATERA».
Remarquem que tots els trams d’aquesta via han augmentat el seu trànsit, per exemple Olesa el passat octubre va superar els 33.000 v/d.
Amb aquestes dades, només podem remarcar la urgència del desdoblament (2+2) de la C-55, recordant les paraules del president Illa, en la seva visita a Manresa el passat 12 de juliol, estem a l’espera que abans de finalitzar l’any, tinguem l’estudi del desdoblament (2+2) des de l’enllaç de l’autopista C-16 a Castellbell fins a Manresa.
No ens podem quedar aquí! Amb immediatesa cal estudiar el desdoblament fins a l’enllaç amb la C-58, per evitar un gran col·lapse al túnel de Bogunyà, i continuar el seu desdoblament fins a Abrera, per tenir una via segura i competitiva, no allunyada dels centres productius del país, per manca d’unes bones infraestructures de comunicació.
