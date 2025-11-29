Opinió | EL CROQUIS
Congrés de Cultura Catalana
Des d’aquests comentaris setmanals sovint es posen de relleu problemes o aspectes negatius de la situació política o cultural que hagin estat notícia destacada durant els darrers dies. Sortosament, però, moltes vegades també hi ha temes o qüestions positives que val la pena de recordar o de tenir en compte. I així s’escau aquesta setmana mateix: ara fa cinquanta anys, a finals de 1975, es va constituir la comissió permanent del Congrés de Cultura Catalana, formada per personalitats tan reconegudes culturalment com Jordi Rubió i Balaguer, com a president, i Joan Miró, Joan Fuster, Francesc de Borja Moll i Pere Ponsich, com a vicepresidents. L’objectiu del Congrés era treballar per la normalització de la cultura catalana en un moment clau: a partir de la mort del general Franco, al novembre de 1975, quan començava una nova època que faria possible de treballar amb més llibertat i projecció pública. Doncs bé, si fa 50 anys, amb les dificultats que encara hi havia, es va portar a terme un Congrés de Cultura Catalana, és lògic que ara se’n convoqui un altre que replantegi la situació i fixi les línies d’actuació adequades a les circumstàncies actuals.
La feina a fer és molt gran i no s’acabarà fàcilment. Uns quants exemples evidents serien tenir en compte la importància de ser presents a les xarxes socials, promoure la catalanització progressiva de les noves onades d’immigració, reforçar la funció catalanitzadora de l’escola, mantenir una televisió catalana interessant i atractiva, assegurar els contactes i la col·laboració entre els mitjans de comunicació en català de Catalunya, el País Valencià, les Illes i l’Alguer, engegar campanyes per millorar l’ús del català en la retolació de l’exterior i interior de supermercats i botigues, etc. Tot plegat requereix molta feina i el suport d’entitats i organismes culturals i de les administracions públiques durant una bona temporada. La convocatòria d’un nou Congrés de Cultura Catalana podria contribuir a promoure aquest suport.
- Plantació de marihuana XXL: desmantellen 524 plantes d'un metre i mig en una masia de Santa Maria de Miralles
- L'alcalde de Manresa és el setè amb el sou més elevat de Catalunya
- La Catalunya Central es prepara per a la campanya de nevades reforçant la coordinació: «L'estratègia consisteix a anticipar-nos»
- El 'castell' abandonat a quinze minuts de Berga que s'ha convertit en una joia pels tiktokers i grafiters
- Núria Parlon: 'Les rates es menjaven les instal·lacions del parc de Bombers de la Catalunya Central
- El millor formatge de búfala del món fet a Moià, nascut d’uns inicis difícils: 'Ens costava molt de vendre
- Dos incidents a la C-16 en sis minuts de diferència
- El poble de Catalunya que recomana ‘National Geographic’: amb cases de pedra, moltes flors i unes vistes espectaculars del Pirineu