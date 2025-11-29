Opinió | tribuna
El poder inclusiu de l’esport
Després d’anys de reivindicació, la inauguració del nou camp de Les Cots amb gespa artificial ha suposat la pràctica dotació de tots els camps de futbol de Manresa amb gespa. La iniciativa ha estat ben valorada pels ciutadans. La iniciativa confirma la bona sintonia amb les polítiques europees que consideren l’esport un instrument clau per a la inclusió social i pel qual han promogut el conegut Programa Erasmus+ Sport, que prioritza el finançament de projectes esportius amb l’objectiu d’afavorir la integració de persones migrades, la promoció de la igualtat, el suport a les persones amb discapacitat i la lluita contra tot tipus de discriminació.
Pel que fa a Manresa, l’esport es considera un dret social i una eina de construcció comunitària: des de la Generalitat, els municipis i el teixit social s’estan impulsant polítiques inclusives, partint del Pla Estratègic de l’Esport a Catalunya com a marc de referència que prioritza la inclusió dels joves i col·lectius vulnerables.
En efecte, veure els camps de futbol de tota la ciutat amb gespa i assistir a partits en on la majoria de participants són autòctons i d’orígens diversos, fa que qualsevol habitant de la ciutat es senti orgullós del sentit de convivència que es respira, del respecte, de la interacció i de l’esperit de construcció d’una ciutadania amb un sentiment de pertinença consolidat.
Per concloure, les autoritats locals, tenint en consideració els bons resultats en aquest àmbit, han de continuar consolidant una política esportiva sòlida, prioritzant el suport i l’acompanyament permanents a joves amb necessitats o en risc d’exclusió social. Es tracta d’una de les millors maneres de construir una ciutat cohesionada i inclusiva. Una ciutat de les persones on tots i totes poden viure en harmonia, perquè el poder inclusiu de l’esport actua com una eina capaç de reduir desigualtats, combatre la discriminació, fomentar la convivència, crear oportunitats i impulsar la participació ciutadana. El seu poder inclusiu es fonamenta en la seva universalitat, en els valors compartits i en la seva capacitat de mobilització comunitària.
