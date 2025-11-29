Opinió | EL MIRADOR
El model no funciona
Val la pena que, si podeu, dediqueu una estona del vostre temps de lectura a donar un cop d’ull al IX Informe de la Fundació FOESSA (Foment d’Estudis Socials i Sociologia Aplicada), creada l’any 1965 per Càritas. L’exclusió social, la pobresa, la precarietat i la desigualtat s’analitzen de forma crítica i es posen de manifest els canvis operats al llarg de les darreres tres dècades a conseqüència de les dinàmiques socials provocades per les crisis de la globalització neoliberal.
FOESSA exposa que «aquest IX Informe surt a la llum en un context de brutalització en el que imperen l’economia que mata i la cultura del descarte». Mentre afegeixen que cada Informe «ens ofereix prou arguments per a concloure que el model present no funciona».
L’Informe apunta els tres grans vectors que han impulsat en aquests últims anys la transformació del país, que són; «primer, la immigració, segon, la participació social de les dones i, tercer, la digitalització i la generalització de la telefonia mòbil». Una evolució que les generacions joves, malgrat estar més formades, enfronten amb pitjors perspectives de vida que els seus pares.
Ressalta que, tot i certes passes positives que s’han donat darrerament, com l’increment del salari mínim, la reducció de la temporalitat, i algunes prestacions socials, s’està lluny d’acostar-se als nivells dels països europeus avançats. I és una realitat que l’exclusió social severa afecta encara a més de 4,3 milions de persones, un 52% més que el 2007.
Posa el dit a la nafra quan afirma que «el principal fre a la integració ha estat l’exclusió residencial: l’accés a un habitatge digne s’ha convertit en una emergència social». Això es reflecteix en què a «2025, els principals problemes que preocupen a la ciutadania són l’habitatge, l’ocupació i la situació econòmicaç».
La desafecció política de bona part de la població s’ha de tractar amb una lluita ferma contra les polítiques que afavoreixen la minoria que acapara el poder dels diners, les discriminacions socials, l’arbitrarietat judicial i la corrupció.
