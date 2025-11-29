Opinió | evangeli
M. del Mar Garriga Molina
Un Nadal ple de sentit
Fa pocs dies, l’Evangeli de Lluc recordava quan Jesús, al temple, va fer fora els comerciants que havien convertit aquell espai sagrat en un cau de lladres i no en un lloc d’oració. Em pregunto si avui vingués Jesús, no faria el mateix en veure carrers, negocis i mitjans, plens d’anuncis nadalencs que només volen vendre i sovint són buits del veritable missatge del Nadal.
Tot i que fa dies que els carrers llueixen llums i els comerços són plens, fins avui no comença el temps d’Advent, l’anunci de l’arribada del Messies, el Fill de Déu.
Iniciem també, un nou cicle de lectures. En la primera, el profeta Isaïes parla d’esperança enmig d’un temps convuls. Anuncia que «convertiran les espases en relles de llaurar i les llances en podalles» i alhora convida totes les nacions a anar a Jerusalem per preparar un nou temps de pau.
Sant Pau, a la Carta als Romans, recorda la importància de ser bons ciutadans, responsables i respectuosos, per apropar-nos a l’exemple de Jesús, fins i tot «vestint-nos» com ell diu: «Revestiu-vos de Jesucrist», per estar preparats quan arribi el moment. S’acaba el temps de tenebres i s’acosta la llum. Estem a punt?
I quan serà tot això? L’Evangeli de Mateu dóna pistes, tot i que obertes: temps difícils, el cel i la terra s’esberlaran, hi haurà diluvis, catàstrofes ...
Noè, però, enmig de tota aquesta
apocalipsi, estava preparant l’Arca i els animals, mentre molts altres no ho estaven i van acabar morint. Fem com Noè: preparem el nostre «kit de supervivència» de Nadal amb allò essencial, invisible i gratuït: amor, solidaritat, empatia, esperança… Un equipatge senzill però molt poderós, que creix quan el compartim.
Estiguem a punt, revestim-nos de Jesús i preparem kits de supervivència plens de valors, aptes per a tothom i repartim-los a aquells que estan sols, els que pateixen a causa de la fam o la guerra, els marginats, els malalts i sobretot, als infants.
Si ho fem, de ben segur, farem que tothom pugui viure així un Nadal ple de sentit i fidel al missatge de Jesús.
Jo ja tinc el meu kit a punt. I tu?
