Opinió
4 trucades al dia
Em fa vergonya haver d’escriure aquest article. La mateixa vergonya que haver d’acceptar amb ràbia i sense resignació, l’existència del dia 25 de novembre dedicat al Dia mundial de la violència contra les dones. Em fa vergonya com a home i fa temps que la duc la vergonya al damunt. Com a homes ens n’hauria de fer molta. Tota. Després, durant uns instants vaig pensar, millor dit, vaig desitjar que sí, però que, per sort, aquí on visc no passa gens o no passa tan sovint o... He hagut d’aturar el pensament quan ràpidament m’han vingut al cap casos concrets de violència contra les dones a la meva ciutat, a la meva comarca, a la meva Catalunya central i quan intentava convèncer-me, no sé per què – potser per quedar-me una mica més tranquil – he llegit una dada publicada aquests dies que m’ha fet explotar el cap i la vergonya del tot: A Manresa, cada dia, cada dia, hi ha com a mínim 4 trucades, 4 avisos de dones al 112 que pateixen algun tipus de violència de gènere. A Manresa, cada dia, 4 trucades, 4 avisos, 4 dones amenaçades. Unes 1169 durant el 2025. I ara què faig? Què fem? Com es menja això? No és només que visquem i convivint al costat de dones al nostre voltant que, cada dia, són víctimes de violència sinó que, i és aquí on vaig, vivim i convivint amb homes que exerceixen algun tipus de violència contra les dones. I com que el cap ja m’ha estellat només em venen al cap pensaments inconnexos per mirar d’entendre-ho: Aquests homes que maltracten les dones són homes com jo, i com tu, que coincidim a les mateixes voreres, que potser prenem els mateixos cafès i que, segur, llegeixen aquest mateix diari i potser ara mateix llegeixen aquest mateix article. I si fan alguna d’aquestes coses o d’altres de semblants, vol dir que som molt semblants. I vol dir que, si els tenim a la vora potser, si parem atenció, podem ser a temps de fer-los un toc quan a ells els surt un rampell d’aquests masclistes que sempre són el primer pas per acabar en violència. Els coneixem? Sabem qui són? Hi hem parlat? Compartim aficions, feina o moments d’oci? La resposta és sí i només sí. Arribats a aquest punt el cap ja m’ha esclatat del cop i per sempre i penso, sense pensar, que la clau és que els homes ens hi posem. Mentre els homes maten exerceixen violència contra les dones, els homes ens hi hem de posar. Corre aquests dies un anunci que diu «si sembla violència masclista, és que és violència masclista». I punt. I que no em vinguin al fet que la violència no té gener, que sí que en té. Les que moren són ells. I fins que això no acabi no hi ha res a fer. Aquest article està fet pensant en les dones però els seus destinataris són els homes. Com tu i com jo. Ens hi posem? De fet, ja ens hi hauríem d’haver posat. I no el 25N, no, cada dia.
- Plantació de marihuana XXL: desmantellen 524 plantes d'un metre i mig en una masia de Santa Maria de Miralles
- Desmantellen una granja de mòbils que enviava 2,5 milions d’SMS al dia per a ciberestafes
- El 'castell' abandonat a quinze minuts de Berga que s'ha convertit en una joia pels tiktokers i grafiters
- La jutgessa envia a presó provisional sense fiança Santi Laiglesia per l’homicidi d’Helena Jubany el 2001
- Aquestes són les races de gossos potencialment més afectuoses: qui ocupa el primer lloc?
- Multen un ancià de 75 anys després de 50 anys conduint sense carnet: “Mai m’ha passat res”
- Neix a Manresa un taller de cosir que dona resposta a la falta de relleu generacional
- Un accident entre dos turismes i una moto deixa dos ferits i obliga a tallar la Bv-4501, a Pineda de Bages