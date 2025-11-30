Opinió
El gran salt
En aquesta Manresa desbordant de nous projectes, transformacions i ambicions, eslògans de com és de ben parida la ciutat, opinions deixant a parir als uns o recordant la mare que va parir als altres; algú es pensava que ens moquem amb mitja màniga i per la campanya de Nadal ens dedicaríem a les reivindicatives polèmiques dels pessebres multiculturals, les cavalcades woke o les il·luminacions ecològicament sostenibles i inclusives?
Doncs no, l’estrella convidada d’aquestes properes festes ha començat a créixer, aquesta setmana, al centre neuràlgic dels invents nadalencs dels darrers anys; la ciutadania manresana ha vist expectant, encuriosida, incrèdula i esmaperduda, com una gran estructura metàl·lica en forma de trampolí s’ha alçat al bell mig de la plaça de Sant Domènec; perquè les coses aquí ja no són planes, això de patinar damunt d’una tradicional pista de gel horitzontal, plena de ninots i sense cap més emoció que la de fer-te una selfie mentre aixeques la cama, amb el risc màxim d’acabar amb el cul moll i glaçat, no correspon per a res a l’esperit provocador i innovador d’aquesta molt noble, lleial, benefica i ara acrobàtica ciutat.
La simbologia és més profunda, la desafiant instal·lació davant l’icònic edifici modernista de ca la Buresa, és el reflex d’un nou pensament que deixa enrere els emblemes arquitectònics de tota la vida; una al·legoria que ens convida a pujar-hi, agafar embranzida i deixar-nos anar prenent impuls per volar cap a les noves aspiracions de futur. Ja veig que hi ha qui dirà que al final de la baixada ens encastarem contra la tanca de protecció, que hi haurà al final del nou monument a les aspiracions; pensaments de pobres inconformistes curts de mires, incapaços d’entendre que hem de prescindir de posar-hi límits, que el que cal fer és deixar obert el final del descens, aprofitant l’impuls per volar amunt i mirar més enllà del tradicional passeig. Qui diu que la caiguda ha de ser dura?, si amb els esquis o el trineu donen un ala delta; després de la baixada, amunt i a volar que el futur ens ve de pujada.
Olè tu pels ideòlegs del nou trampolí a la manresana; que ningú dubti de l’encert ni de què, gràcies a l’agosarat i trencador enginy, després del tradicional concert de Cap d’Any de la Filharmònica de Viena des de la Sala Daurada de la Musikverein, aquest any totes les televisions del món mundial començaran el 2026 connectant en directe amb el trampolí de la plaça de sant Domènec a Manresa, per oferir la tradicional competició de salts d’esquí. A l’hora de pensar en gran no ens estem de res, s’ha acabat el temps de fer patinades sense solta ni volta, ara toca volar, comencem a assajar cara de velocitat, sense vergonya, perquè aquest Nadal serà l’hora de fer el gran salt.
