Opinió | TRIBUNA
No és mai tard per a la cultura
Goebbels no va arribar a pronunciar mai la famosa frase: «Quan sento la paraula cultura, trec la pistola». Però quadra tan bé amb el (sinistre) personatge, que l’hi han atribuïda un munt de vegades. I amb tota la raó. Un dels seus onze principis de la propaganda, el de vulgarització, diu: «Tota propaganda ha d’adaptar el nivell al menys intel·ligent dels individus a qui s’adreça. Com més gran sigui la massa per convèncer, més petit ha de ser l’esforç mental que cal fer».
I, és clar, això connecta amb la certesa que una societat sense cultura es converteix en una cosa manipulable i dòcil. Per això celebro que, enmig de tanta porqueria digital i al marge dels mal anomenats creadors de contingut a la xarxa, els projectes culturals dignes d’aquest nom conservin algun espai. En aquests dies tan propicis per mirar-nos al mirall de la història, dos exemples de com el teatre i la literatura ens poden interpel·lar.
No crec que hi hagi gaires dubtes sobre el fet que La península de las casas vacías és el fenomen literari de l’any; el seu autor, David Uclés, que, per cert, acaba de fugir de X fart d’insults, ha estès el seu personal realisme màgic a un pòdcast, titulat Las cuatro heridas, en què analitza l’abans, el durant i el després de la Guerra Civil. El compendi de veus, reflexions, debats i experiments sonors el converteixen, segons el meu parer, en un artefacte cultural imprescindible.
Allà, per cert, a Las cuatro heridas, hi surten alguns dels actors de 1936, el gran toc d’atenció teatral del moment. El director, Andrés Lima, desgrana durant més de quatre hores un relat en què coincideixen l’horror de la guerra, les conspiracions per carregar-se la República, les traïcions dels militars colpistes, les misèries de la política i la vergonyosa renúncia de les grans potències a enfrontar-se al feixisme. El dubte és si tot aquest bagatge cultural pot plantar cara a l’onada revisionista i reaccionària que ens envaeix, després de dècades d’absentisme polític, educatiu i social. Jo encara confio que sí. Perquè no és mai tard per a la cultura.
