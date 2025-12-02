Opinió | tribuna
Per un nou Nou Congost que Manresa es mereix
La reforma integral del Pavelló del Nou Congost és, sobretot, una decisió de ciutat. No respon només a les necessitats del Bàsquet Manresa o del Manresa Bàsquet Femení, principals usuaris de l’equipament, sinó a una demanda amplíssima dels manresans i manresanes i de l’afició del bàsquet d’arreu. Després de més de trenta anys d’ús intensiu, el pavelló requereix molt més que una actualització: necessita una transformació profunda que el projecti cap als decennis vinents.
El nou projecte incorpora totes les peticions del club: 1.500 seients més d’aforament, reordenació i millora completa dels vestidors, nova zona d’aigua i fisioteràpia, renovació total del sistema de climatització, substitució per lluminària LED, nou paviment de pista, grades retràctils, enfosquiment de lluernaris, videomarcador central i enginyeria audiovisual integrada. És una aposta per un espai actualitzat pels nostres temps, al servei de l’esport i de l’experiència de la ciutadania.
En els darrers mesos s’ha plantejat la idea de fer un pavelló nou, però aquesta opció, tot i ser atractiva sobre el paper, és inviable. El manteniment del pavelló actual reconvertit en PAV3 seria insostenible, i construir un pavelló de zero comportaria un problema d’aparcament que exigiria una solució subterrània costosa. A més, caldria un nou projecte i una modificació urbanística que endarreriria tot el procés almenys dos anys. Les subvencions compromeses tampoc no serien suficients per afrontar una obra completament nova. És per això que la reforma profunda és l’opció responsable i realista.
El Nou Congost és molt més que una instal·lació esportiva. Tal com ens recordava Pere Miró, Fill Predilecte de Manresa, exresponsable del Comitè Olímpic Internacional i membre del Patronat de la Fundació Bàsquet Manresa, la trajectòria del Bàsquet Manresa és indissociable de la història contemporània de la ciutat.
L’impacte del club és evident: ens cohesiona com a comunitat esportiva, ens projecta Manresa al món i genera retorn econòmic; valorat en uns 4,4 milions d’euros per temporada segons l’estudi d’impacte econòmic encarregat per l’Ajuntament.
El contracte de patrocini de l’Ajuntament que per primera vegada el Govern de la ciutat l’hem incrementat fins als 625.000 € anuals i garantit durant deu anys ha estat clau per a la seva estabilitat. Cada temporada, el pavelló acull més de 2.300 hores d’activitat, 102 competicions i més de 130.000 usos entre jugadors i espectadors.
La reforma que impulsem des de fa anys, treballada conjuntament amb el Club i amb el suport de les administracions, respon a quatre eixos essencials: ampliació i millora dels espais, climatització eficient, accessibilitat i actualització audiovisual. Són aspectes imprescindibles per garantir la viabilitat futura de l’equipament.
En definitiva, és un motor social i esportiu que no podem desatendre. El Nou Congost ha estat un símbol col·lectiu i un punt de trobada generacional. Ens ha identificat i explicat com a ciutat. Ara ens toca garantir que pugui continuar fent-ho durant molts anys més.
