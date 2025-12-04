Opinió | TRIBUNA
Els anys de la Guerra de Berga en anglès
La guerra de 19336-39 i la postguerra van ser molt convulsos a Berga i comarca com a gairebé a tot Catalunya o a la resta de l’estat espanyol. Els assassinats per les dues bandes del front, la destrucció del patrimoni com la crema de prop de cent altars barrocs a Berga i tants i tantes coses donen per fer molts llibres i recopilar històries.
La bona amiga Consol de Baix el Riu per mitjà de la Lorda de Gironella m’ha fet arribar un llibre, que per mi és clar és un gran tresor i curiositat, la narració dels anys de la darrera guerra civil i de la seva postguerra de moltíssims fets a casa nostra. El llibre és molt fàcil d’aconseguir avui en dia sol·licitant-lo per internet a Amazon.
Es titula Swallows Also Fall consta com a redactor C. R. Armeny, la referència és 23597553R00128. Crec que valdria la pena que les biblioteques de la nostra terra el demanessin, per dues raons bàsiques, al meu modest parer, pels fets que narra i per millorar el coneixement en anglès de molts dels nostres joves i no tan joves. No em puc estar de reproduir en aquest article unes paraules de la seva contraportada «This story will forever to hover city of Berga for many years to come and it is hoped that the voices in this work will not be buried with the dead».
Evidentment, surten molts noms de la comarca i de nombrosos indrets, m’abstinc de citar-los, recomano llegir el llibre i veure que en diu o explica de casa nostra. La portada sota els colors de la bandera republicana espanyola (roig, groc i morat) hi ha una oreneta, si no vaig errat, sota una munió d’avions que bombardegen potser el Berguedà.
Mai no agrairé prou a la Consol per fer-me’l arribar, i poder-lo llegir ... En temes de la guerra, quan avui són quasi 80 anys enrere, encara hi ha moltes coses o millor fets que són objecte de discussió, de veneració per a uns i de càstig malèfic fer els altres, per això i perquè serveixin d’exemple les calamitats ocorregudes recomano llegir aquest llibre, com tots els altres de la guerra i postguerra siguin del color que siguin els autors o els protagonistes dels fets narrats.
Berga no solament va tenir molts fets durant el període dels anys bèl·lics, sinó que també va haver-hi alguns fets a la postguerra – que també surten al llibre- i que sovint són exagerats per uns o ignorats per d’altres.
