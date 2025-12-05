Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Opinió | Lluís Porti i Piqué

Cartes dels lectors

Sant Vicenç de Castellet

I ara, el pont estret!

Si noi, el pont ha sortit estret, una altra prova de la incompetència, i la falta de rigor i criteri de les administracions, perquè totes dues han fallat, la Generalitat per fer i executar un projecte nefast, i l’Ajuntament per no parar l’obra. Tot això amb els nostres diners i suposo que ara, mentre ells es barallen, ens tocarà pagar la reparació i això no fa cap gràcia. A Manresa ens queixem molt, si, però ve de molts anys, ja que aquesta es una més. Les obres importants que deixen llegat a la ciutat, s’han de fer amb consens amb la societat civil i no entre partits, i amb rigor i criteri. Si s’hagués actuat així, potser ara a Manresa no tindríem una plaça de la Reforma que és un monument al ciment armat, gens pràctica, i l’única funció que fa bé és la de tapar la Seu; potser tindríem el ferrocarril a les portes de la FUB, perquè si esgarrapem l’Avinguda universitària encara hi trobarem les vies de l’antic tren de Súria que passava en trinxera, recordem el pont a les Bases, i que es va córrer a treure perquè feia nosa; potser a la Alcoholera en comptes d’una promoció immobiliària hi hauria un gran espai amb una bona estació d’Autobusos, un gran pàrquing; pot ser al Pont Nou, en comptes de fer un polígon industrial, que de sòl industrial al Bages en sobra, però no hi ha voluntat de mancomunar-se entre municipis, s’hi construiria una estació intermodal de tren, bus, aparcament, etc; potser hi hauria més aparcaments cèntrics bàsics per atraure gent al comerç; i podríem seguir... Espero que hi hagi sentit comú en el projectat soterrament dels FGC i no es faci una obra tan complicada, que no aporta res, i és imposada i no volguda per la major part dels ciutadans. Som a la cua de les ciutats del país i no ens sentim defensats per cap administració.

