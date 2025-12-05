Opinió | només és una idea
L’antimonument de la piscina de Manresa
Quina llàstima. El que ha aflorat amb les obres al pàrquing de la piscina municipal de Manresa només són quatre rajoles. Si les restes que han aparegut dels antics vestuaris haguessin tingut una mica més d’entitat, s’haurien pogut preservar com a testimoni d’aquella Manresa que mai no hauria hagut de caure tan baix, aquella ciutat que tant hem lamentat i que, afortunadament, anem deixant enrere però de la qual, malauradament, encara en queden uns quants vestigis i el crostó principal, que és la part més deteriorada del Barri Antic.
El 1932 Manresa ja no era la ciutat dels prodigis del 1900, però encara Déu n’hi do: aquell any va inaugurar la primera piscina municipal de Catalunya. El 1955 el vell esplendor ja quedava una mica lluny, però encara era més gran que força capitals de província espanyoles i inaugurava la segona piscina municipal coberta de tot l’estat. Va néixer sent molt envejada i va donar rendiment a tota la comarca. Malauradament, però, les coses envelleixen. Al cap de cinquanta anys, quan ja tenia piscina climatitzada qualsevol poble gran, la de Manresa estava com el primer dia. S’hi havia afegit una olímpica descoberta, però la de 1932 estava com sempre. I així va subsistir fins al 2006. Vista llavors, amb els ulls del temps de les Blackberry, era una relíquia digna de ser visitada. I el seu punt fort era, sense cap mena de dubte, els vestidors. Eren a banda i banda, al soterrani. Tot i que, a l’hivern, hi feia fred, els índex d’humitat allà dins eren torrencials, i si no hi havia amfibis en llibertat devia ser perquè el clor ambiental els impedia sobreviure. Les sales per canviar-se eren dignes d’una presó colombiana. Formigó, bancs de fusta escrostonats, dutxes on et glaçaves i uns increïbles penjadors de filferro que anaven acumulant capes de rovell. No crec que quedés a Catalunya cap instal·lació pública més decrèpita que aquella. Havia quedat obsoleta als vuitanta, i Manresa la va mantenir encara un quart de segle més sense, ni tan sols, fer una cosa tan barata com canviar els filferros oxidats per uns penjadors de plàstic. Aquells penjadors eren un símbol, un senyal d’alarma, un retrat psicològic col·lectiu. Avui els podríem exhibir en un museu.
Hauria estat bona idea preservar i fer visitables aquells vestidors com a antimonument a la Manresa que, en entrar en declivi, es va abandonar. O si voleu, com a recordatori que avui tenim uns instal·lacions magnífiques, però ni són perfectes ni seran eternes, i també acabarien ronyoses si se les deixés rovellar.
