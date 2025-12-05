Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Opinió | Miquel Fortuny Navarro

Cartes dels lectors

Moià

Les falsedats del biogàs

És cert que en el futur farà falta molta energia perquè els humans ens puguem adaptar a les incerteses climàtiques i a les disfuncions ambientals de l’Antropocè. Cal (fa anys i panys) una transició enegètica lliure d’energies fòssils, i una transició econòmica adient. Res a dir. Ara els polítics que s’han adormit en el desplegament de les renovables, ens volen fer passar el biogàs per bèstia grossa, reemplaçant coneixement científic per ideologia. No són tolerables les falsedats tan incongruents amb la ciència i en particular en la termodinàmica, aquella branca de la física que estudia l’energia i les seves transformacions. No puc negar que cal recircular i reciclar al màxim, però la pretesa circularitat no existeix tal com afirmava el malaguanyat físic Jorge Wagensberg i l’economista Joan Martínez Alier. L’economia és entròpica, no circular i la producció de biogàs i l’adob resultant del digestat no tanca cap cercle, és un eslògan polític. El biogàs no té sentit si no hi ha decreixement en macrogranges i escorxadors. El biogàs a l’engròs és colonialisme energètic imposat a l’espai rural. La correcta implantació del biogàs ha d’estar liderat per polítics no segrestats per l’economia i per la pagesia. La religió del creixement econòmic no pot evitar la segona llei de la termodinàmica, que és dura, però és llei, i per tant el biogàs no és economia circular, per més polítics que ho afirmin. És un desideràtum.

