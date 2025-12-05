Opinió | Miquel Fortuny Navarro
Les falsedats del biogàs
És cert que en el futur farà falta molta energia perquè els humans ens puguem adaptar a les incerteses climàtiques i a les disfuncions ambientals de l’Antropocè. Cal (fa anys i panys) una transició enegètica lliure d’energies fòssils, i una transició econòmica adient. Res a dir. Ara els polítics que s’han adormit en el desplegament de les renovables, ens volen fer passar el biogàs per bèstia grossa, reemplaçant coneixement científic per ideologia. No són tolerables les falsedats tan incongruents amb la ciència i en particular en la termodinàmica, aquella branca de la física que estudia l’energia i les seves transformacions. No puc negar que cal recircular i reciclar al màxim, però la pretesa circularitat no existeix tal com afirmava el malaguanyat físic Jorge Wagensberg i l’economista Joan Martínez Alier. L’economia és entròpica, no circular i la producció de biogàs i l’adob resultant del digestat no tanca cap cercle, és un eslògan polític. El biogàs no té sentit si no hi ha decreixement en macrogranges i escorxadors. El biogàs a l’engròs és colonialisme energètic imposat a l’espai rural. La correcta implantació del biogàs ha d’estar liderat per polítics no segrestats per l’economia i per la pagesia. La religió del creixement econòmic no pot evitar la segona llei de la termodinàmica, que és dura, però és llei, i per tant el biogàs no és economia circular, per més polítics que ho afirmin. És un desideràtum.
- Identifiquen el cadàver d'un jove que va aparèixer ofegat amb un cinturó de pedres en una cala de Lloret de Mar el 2018
- Es troba amb un grup de cabres salvatges a Montserrat i demana consell a ChatGPT: 'Estem aturats al mig de la muntanya i no sabem què fer
- Condemnats a penes de presó dos metges que es van deixar una tovallola a l’abdomen d’una pacient
- Sorpresa a les piscines municipals de Manresa: apareixen restes dels vestidors dels anys 50
- Leroy Merlin tancarà la seva botiga de Manresa el 31 de desembre
- Els caçadors s'activen a Castelladral per contenir la pesta porcina però demanen al Govern ajuda urgent per recollir la carn de caça
- Glòria, jubilada de Manresa de 68 anys que busca l'amor a First Dates: 'Em vaig casar sense estar enamorada i verge
- Un autònom, preocupat per la seva pensió en el futur: paga 400 euros de quota i quan es jubili cobrarà 1.000 euros al mes