Opinió | DES DEL MEU COSTAT DEL PRISMA
La pena del telenotícies
L’Audiència Nacional ha decidit que jutjarà al president Jordi Pujol, sí o sí. Tant els fa la seva avançada edat, com el seu estat físic i mental, han decidit que volen imposar-li la pena del telenotícies. El judici en si mateix té molt poc recorregut i difícilment es traurà l’entrellat d’on van sortir els diners que Jordi Pujol va reconèixer que tenia a Andorra. La deixa de l’avi Florenci, els negocis més o menys obscurs de la família o de la desfeta de Banca Catalana. La condemna per l’antic president ja li van imposar, els que eren els seus companys, fa deu anys. Li van treure el títol de molt honorable i altres assumptes associats a les tasques d’antic president. Per si no n’hi hagués prou, es van avergonyir del nom del seu partit i li van canviar tantes vegades que es fa difícil de seguir el fil. Ara sembla que Junts que veu que venen mal dades el vol reivindicar, però la veritat és que ha sigut el president Illa qui l’ha deixat entrar per primera vegada, des del reconeixement dels diners a l’estranger, a la Casa dels Canonges, rebent-lo amb els honors de president.
Alguns com que han passat deu anys, déu-n’hi-do deu anys per instruir el cas, ens volen fer creure que el judici arranca del procés quan la realitat és que res té a veure. Igual que el tres per cent era una quota que tots els constructors sabien que havien de pagar, els negocis del fill gran i de la Mare Abadessa com es feia dir en família la mare, eren coneguts per tot aquell que parés una mica l’orella. De la resta de fills no se’n tenia coneixement, eren més discrets, fins que a l’Oriol el van enganxar amb les adjudicacions de les estacions d’ITV. Però dit això tot neix de la declaració d’en Jordi Pujol i no cal donar-li més voltes.
Com emmerdar una instrucció perquè duri deu anys o més l’estem veient aquests dies, també a l’Audiència Nacional en el cas de Koldo, el magistrat ha demanat al PSOE totes les despeses pagades en metàl·lic dels últims set anys a «càrrecs, treballadors, simpatitzants i voluntaris». Quina rellevància poden tenir aquests pagaments pel cas, una vegada ja tenen tots els pagaments de tots els investigats? Digueu-me mal pensat, però resulta que amb aquesta decisió el magistrat donarà a les acusacions particulars tot el llistat, res més que al PP, Vox i Manos Limpias. Centenars de persones seran acusades de cobrar en metàl·lic, pels acusadors metàl·lic vol dir en «negre» i si dintre dels centenars i trobem Pedro Sánchez ja tenim titulars a la premsa i televisions afins: «Pedro Sánchez cobró en negro del PSOE», i així tenim una altra pena del telenotícies, però en aquest cas sense que hi tingui res a veure.
