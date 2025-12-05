Opinió | evangeli
Joan Soler Sànchez
Qui tingui orelles que escolti!
En el temps d’Advent les lectures ens ajuden a encaminar-nos a l’arribada, al naixement, al renaixement personal. Bona part de la humanitat viu amb l’esperança de trobar la Pau, la justícia, el perdó, la reconciliació, l’alegria, la joia... En la proposta cristiana als textos bíblics veiem com una vegada i una altra des dels profetes, als evangelistes i en els apòstols, ens exposen, expliquen, mostren propostes i reflexions que ens ajudin a retrobar el que ens sigui vàlid per estar millor, per viure millor i per estimar millor. Llavors plantades (escrites) en temps diferents i que encara avui ens poden ajudar.
En els nostres dies tenim molts sorolls que ens distreuen, però ens cal saber escollir allò que ens cal escoltar, allò que ens empenta a estimar les persones i el món, i deixar de banda el que ens porta a la confrontació, la guerra, l’odi, la desconfiança en els altres. Em sembla que Mateu l’encerta en posar aquesta frase en boca de Jesús: “qui tingui orelles que escolti”.
Estem oblidant-nos de totes les persones que viuen donant tota o part de la seva vida pels altres, a fer del nostre món un lloc millor per tots, si busquem els trobarem i ens ajudarà a creure en la humanitat. En tenim a tots els àmbits: a la sanitat, a la política, a l’església, a les escoles i instituts, als centres penitenciaris, a les associacions i comunitats de veïns, al voluntariat, ...
Si escoltem amb les orelles ben obertes els trobarem i si ens hi afegim amb la nostra llavor ho gaudirem i estimarem més i millorarem el nostre món. No defallim, encara hi ha esperança i sempre és un bon moment per renéixer i fer camí amb els altres. n
