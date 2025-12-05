Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Opinió | Alba Redorta Albesa

Cartes dels lectors

Cartes dels lectors

Castellnou de Bages

Sense servei d’urgències

El passat divendres amb la ventolana que vàrem tenir, un familiar li va entrar una brossa a l’ull, les molèsties van anar augmentant durant el dia i de matinada vam decidir anar al CAP Bages, amb un bon interès dels metges de guàrdia, donat que no hi ha servei d’urgències d’oftalmologia durant el cap de setmana, ens van enviar a l’hospital de Terrassa, on amb les eines adequades i l’especialista, en 2 minuts va estar resolt el problema. És inacceptable i intolerable que en tota la comarca del Bages, durant el cap de setmana no hi hagi un servei d’urgències d’oftalmologia i s’hagi d’anar al Vallès, Fa uns 10 anys amb una situació similar també es va acabar a Terrassa. Un hospital com Althaia, que cada dia fa que el Regió 7 parli de totes les seves millores i de com n’és de bo, i que anys després encara no ha estat capaç d’oferir el servei oftalmològic d’urgències durant les nits i caps de setmana, i s’hagi de canviar de comarca amb el desplaçament que això significa.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents