Opinió | a tort i a dret

Xavier Domènech

Xavier Domènech

‘Eurofans’ tristos, ‘eurofarts’ contents

Amb l’arribada de cada primavera esclaten arreu les flors i surten de la hibernació dues tipologies humanes perfectament identificables: les persones que adoren el festival d’Eurovisió i les que no el suporten. Als segons, que anomenarem «eurofarts», els entusiasmarà que RTVE deixi de participar-hi en protesta per la presència d’Israel; fins i tot si neguen el genocidi a Gaza i admiren la política de Netanyahu, se sentiran feliços per no haver d’amagar-se sota les pedres quan s’apropi la data del certamen. Als primers, també anomenats «eurofans», els semblarà que la decisió espanyola és una solemne bajanada, i se’n lamentaran amb energia fins i tot si estan decididament a favor dels gazians i en contra del govern hebreu. ¿Es pot defensar la participació en un esdeveniment «contaminat» i assistir alhora a manifestacions pro-palestines? Sí, amb l’argument que el boicot no farà ni pessigolles a l’Estat d’Israel. Quant als que no tenen una posició clara sobre el conflicte, potser diran: «Però si ja hi ha un acord de pau!».

Tanmateix, RTVE mantindrà la convocatòria del Benidorm Fest, el concurs que seleccionava el representant espanyol a Eurovisió. I què se’n farà, ara, del guanyador? Provaran de ressuscitar el festival de l’OTI, l’Organització de Televisions Iberoamericanes, on el 1976 va triomfar María Ostiz amb «Canta, cigarra», i el 1981 el valencià Francisco, de veu poderosa, amb «Latino»? Va deixar de celebrar-se fa un quart de segle. O potser Benidorm s’esgotarà en Benidorm, es donarà el trofeu i el xec al guanyador, i passi-ho-bé fins l’any que ve? Això seria com jugar la lliga espanyola de futbol i que el primer classificat no participés a la Champions. Una mena d’autarquia festivalera cimentada en grans dosis d’orgull patriòtic: «no els necessitem per a res!».

Tindrà sentit i futur un Benidorm Fest autoconclusiu? Des del 1951 un dels grans esdeveniments musicals d’Itàlia és el festival de Sanremo, i no sempre s’hi ha decidit el representant del país a Eurovisió. De fet, la RAI va estar setze anys sense participar al certamen europeu, per discrepàncies diverses, i en aquest temps el de Sanremo va funcionar a tota pastilla. Les audiències televisives van avalar la primacia de l’espectacle nacional i el desinterès pel continental.

A veure quin serà el veredicte dels audímetres quan se celebri el proper Benidorm Fest, sense destinació europea. Ho sabrem entre el 10 i el 14 de febrer.

