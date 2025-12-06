Opinió | tribuna
Pla de mini-xoc per a l’esport català
El govern socialista de la Generalitat ha anunciat, a so de bombo i platerets, un Pla de Xoc per modernitzar la Xarxa Bàsica d’Instal·lacions Esportives (IE) públiques amb una inversió de 120 M€ (2 dies d’espoli espanyol) en 5 anys. Engrunes. Objectius: renovar equipaments obsolets, impulsar transformació sostenible & digital, millorar accessibilitat, eficiència energètica i seguretat. En total 7.492 actuacions (mitjana 16 mil € / actuació). Xapa i pintura.
Ometen que el pla s’inscriu dins els compromisos de l’Agenda 2030 de l’ONU (2015), amb els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) aprovats unànimement, i que el govern del M. Hble. president Quim Torra va establir-ne les bases el 2019 amb el Pla Nacional (920 compromisos i mecanismes de rendició de comptes) i el 2020 amb l’Acord Nacional assumint els 17 ODS i la creació de l’Aliança Catalunya 2030 per implicar actors socials i econòmics. El 2022 el Consell Català de l’Esport (CCE) i el 2024 la Comissió d’Esports del Parlament van advertir que calien inversions per assolir els ODS per reformar o substituir IE obsoletes. I, tot i que no hi ha sancions legals per incompliment —cal complir els compromisos abans de 2031—, sí que hi ha conseqüències polítiques i econòmiques: pèrdua de reputació internacional i dificultats per accedir a fons europeus o financers que prioritzen projectes sostenibles.
El pla és reactiu, insuficient, i arriba tard i malament després d’anys d’infrafinançament: en 15 anys l’esport català ha perdut 1.000 M€ de pressupost, tot i generar 6.500 M€/any (2,1% del PIB). Amb la bona feina tècnica del CCE detectant necessitats & dèficits territorials no n’hi ha prou. Catalunya podria mirar cap al rigorós model suís: planificació descentralitzada, avaluacions tècniques prèvies, inversió pública sostinguda any rere any, manteniment preventiu des del disseny i abundant despesa anual en construcció i manteniment d’IE. Així es garantirien instal·lacions actualitzades, sostenibles, eficients, accessibles, segures i duradores, evitant plans improvisats i ineficients. A Suïssa l’esport és política pública central i s’hi destinen més de 2.000 M€/any, prop de l’1% de la despesa pública. Aquí manca previsió i inversió: correspon als polítics aconseguir-ho.
I en clau Manresa, la IE que més urgentment necessita i mereix una reforma integral (5 M€) és l’Estadi Municipal d’Atletisme del Congost. A Suïssa és impensable una degradació així. L’esforç i bona feina dels empleats de manteniment contrasten amb 40 anys d’abandonament dels governs municipals. La IE pionera del Congost ha passat de ser la ‘+Benparida!’ a la ‘+Obsoleta!’.
