Opinió | PEDRA SECA
La pobra guineu
Els nostres boscos són un zoològic ben peculiar: plens de bèsties salvatges, però només de tres o quatre espècies de fauna
Els més urbanites de tots nosaltres han descobert, arran de la pesta porcina, que estan envoltats de porcs senglars. Fins ara només els veien als vídeos dels minuts finals dels noticiaris, furgant bosses d’escombraries o travessant algun carrer barceloní.
Aquests dies també ha quedat clar que a Catalunya hi ha tants porcs de granja com persones (uns vuit milions de cada). Els senglars, segons el Departament d’Acció Climàtica, superen els dos-cents mil exemplars. D’aquests, uns nou-cents campen per Collserola a l’espera de ser delmats o eliminats. És l’opció oficial per erradicar el brot de pesta porcina que té esglaiats els propietaris de granges de truges, verros i godalls. Ara toca tancar files amb el sector porcí davant l’amenaça directa. Els senglars de la muntanya del darrere de Barcelona s’han empestat per transferència humana. L’última hora apunta a algun laboratori on s’experimentava. El «homo urbanus scientificus» hauria contaminat el «sus scrofa». El món a l’inrevés.
Mentre aquesta crisi queda en mans del mediàtic conseller d’Acció Climàtica i del president de la Generalitat acabat d’aterrar de Mèxic, jo em vull fixar en un fenomen dels nostres temps: els boscos i els prats són atapeïts d’animals salvatges. És impossible sortir a fer una passejada o una pedalada per qualsevol racó de bosc català i no topar amb alguns exemplars. Fa anys, veure un esquirol o un conill salvatge era una anècdota per explicar a l’hora de dinar.
Avui, pedalar o caminar per un corriol del Berguedà, del Solsonès o de qualsevol altre indret nostre és com comprar entrada en un zoo sense reixes. Les espècies grosses, abans tan difícils de veure, ara hi són en ramats. D’un clap amb quatre pins en surten tres cabirols corrents, alces el cap i sis voltors volen en cercles, uns conills corren cap al cau però donant temps per fer la foto. Són multituds i ens han perdut la por. No cal pujar a alta muntanya per trobar un cérvol banyut. He vist teixons, dues cabres munteses a Montserrat, un únic gall fer (el meu favorit fins fa una setmana) i altres bestioles que reconec no saber-ne el nom.
Mancats de depredadors, al capdamunt de la cadena tròfica hi ha el senglar. Quasi sempre esquiu, però apareix per tot arreu. Una desena, una vintena o més, corrent en fila índia. Els adults envoltant els porcells a la recerca de menjar. S’han cansat de glans i arrels i prefereixen els contenidors d’uns primats bípedes que viuen en urbs.
Fa uns dies, a un camp prop de l’ermita de Sant Serní de Clarà, se’m va acostar una guineu. Cosa raríssima, perquè solen fugir dels humans (i fan bé). No havia perdut la por a l’«homo sapiens». Vaig veure com espernegava. Empestada, ferida d’un tret o enverinada. S’estava morint i buscava, com tothom, una mica de companyia. (Nota: aquesta peça no és cap faula.) n
