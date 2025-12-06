Opinió | EL CROQUIS
Tabaquisme i finançament
En les darreres setmanes, diversos articles periodístics han fet referència a un tema que ha estat comentat i discutit des de fa molts a anys, però que no acaba de solucionar-se. En aquest cas no té res a veure amb cap polèmica política, que ben sovint és el rerefons habitual d’aquests comentaris setmanals, sinó que es tracta d’una qüestió que té implicacions directes en el camp de la salut i que afecta encara un bon nombre de conciutadans. És el problema que genera el consum de tabac, que persisteix des de fa molt temps i que fins ara no s’ha trobat manera d’eliminar. Segons dades publicades aquest mateix 2025, més d’un 20% de la població catalana major de quinze anys fuma habitualment, i aquest percentatge es va mantenint constant i sense decréixer. I el més greu és que les morts que es consideren relacionades d’una manera o altra amb el tabaquisme es mantenen entorn d’unes 10.000 cada any. Per tant, de cap manera no es tracta d’una qüestió menor que es pugui menystenir i que pugui passar desapercebuda.
Canviant del tot de temàtica, és oportú d’insistir una vegada més en un altre problema que no és pas nou, però que almenys fins ara no hi ha hagut manera de solucionar prou satisfactòriament. Es tracta del finançament suficient i adequat de l’autonomia catalana. O sigui de posar en relleu una vegada més que els ingressos amb què compta el govern autonòmic català són notablement inferiors al volum econòmic total que l’Estat ingressa procedent de Catalunya a través d’impostos de tota mena. I que, evidentment, com més autonomia reclami i aconsegueixi Catalunya, més grans seran també els recursos econòmics que necessitarà. Els acords entre el govern català i l’estatal seran, doncs, imprescindibles i això pot ser que no sempre sigui gaire fàcil, sobretot si els governs respectius són de colors diferents i uns demanen cada cop més autonomia i els altres la volen restringir. Esperem que, malgrat tot, les diferències se sàpiguen solucionar democràticament.
