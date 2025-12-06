Opinió | VEIENT-LES PASSAR
Tractar amb persones
Ja fa temps que al Pryca, entre les dues línies de caixes, hi han habilitat un espai amb un sistema automàtic de pagament a l’estil «serveixi’s vostè mateix». És un invent que no sé si funciona com un servei més a la clientela o bé perquè ens anem acostumant al que vindrà. Digueu-me mal pensat, però em fa l’efecte que l’opció que té més números és la segona: ensinistrar-nos a tots perquè ens anem acomiadant de les noies i els nois que atenen les caixes i ens acostumem a passar per l’adreçador abans que no tinguem cap més alternativa, cosa que em sembla que cada dia pot estar més a prop. Ho dic perquè els últims cops que hi he anat entre setmana m’he trobat amb una de les dues línies de caixes tancada, i això m’ha fet molt mala espina.
Tot fa sospitar que la pretensió d’aquella cadena d’hipermercats sigui emular el que abans ja van fer bancs i gasolineres entre altres empreses. Es resumeix en reduir la plantilla i passar la seva feina a la clientela, oferint-los cada vegada un pitjor servei. L’estratègia implica ensarronar-nos amb l’esquer d’estalviar-nos cues, d’anar més de pressa, de fer-ho còmodament... utilitzant frases tan carregades de cinisme com «per a un millor servei», o «per a la seva comoditat»... i sempre n’hi ha que s’ho creuen. Fins que quan veuen que tot era una gran enredada ja no hi ha marxa enrere perquè l’atenció personal ha desaparegut. Vull creure que no hauria passat, per exemple, si a la primera persona que a un banc li van dir que havia de treure els seus diners pel caixer hagués traspassat el seu compte a un altre. Resignar-se a fer-s’ho un mateix va ser el principi de la fi, i l’actitud obedient d’aquells primers benaventurats va ser la condemna a l’automatització a tota la resta. Hi penso quan veig els que paguen a les caixes sense personal del Pryca i em nego a ser un d’ells. Prefereixo fer cua pacientment, ni que només porti un xupa-xup. «Per a la meva comoditat», per continuar tractant amb persones i també pel manteniment de molts llocs de treball.
