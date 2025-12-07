Opinió | De reüll
Ni amb tu ni sense tu
Les relacions entre el PSOE i Junts passen per moments complicats, amb successives emprenyades i gestos de complicitat des que el 2023 van posar-se d’acord per a la investidura de Pedro Sánchez. El darrer episodi ha estat el trencament de relacions per part de Junts pels incompliments del PSOE dels pactes de Brussel·les i el reconeixement de Sánchez que hi havia retards i que intentarien posar-se al dia.
Tot i que hi ha algunes qüestions —com l’aplicació de l’amnistia a tots els encausats pel Procés o l’oficialització del català a la Unió Europea— que no depenen exclusivament del govern, n’hi ha d’altres que sí que li corresponen, com la proposta de llei per endurir les penes contra els multireincidents que Junts havia presentat al Congrés.
I, precisament, aquesta mateixa setmana, després de les declaracions de Sánchez reconeixent els retards, la llei ha tirat endavant a la Comissió de Justícia del Congrés dels Diputats, i s’espera que a principis de l’any vinent pugui ser aprovada pel ple de la cambra.
El Govern també ha aprovat mesures de finançament local que permeten als ajuntaments i entitats locals —també a les diputacions— fer inversions amb els superàvits de 2024; la devolució a la Generalitat de Catalunya de la gestió de l’oferta pública i la selecció d’habilitats estatals (llocs com secretaris municipals, interventors o tresorers); i l’ajornament d’un any en l’obligatorietat d’implantar el sistema de facturació informatitzada Verifactu per a pimes i autònoms, tal com havia demanat Junts.
Tots aquests gestos del govern no han estovat, de moment, el partit de Carles Puigdemont. Míriam Nogueras ho va deixar clar en la seva compareixença després de les entrevistes en què Pedro Sánchez anunciava la voluntat de refer els ponts de diàleg amb els exconvergents. Amb tot, els dos partits saben que es necessiten i, per això, viuen en una situació permanent de «ni amb tu ni sense tu».
La realitat és que a Junts saben que fer caure el govern de Pedro Sánchez podria tenir uns resultats nefastos per als seus interessos: amb un govern del PP i Vox no tan sols hi hauria retards en el compliment dels acords, sinó que directament no hi hauria cap tipus d’acord. I el PSOE sap que, sense el suport de Junts, ho té molt difícil per completar la legislatura.
