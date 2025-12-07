Opinió
Els repartidors de carnets de catalanitat
A banda el DNI que controla la Policia per certificar la nacionalitat dels nascuts en el regne d’Espanya, hi ha polítics que han decidit copiar allò que, temps era temps, era atribució personal de Jordi Pujol: repartir carnets de catalanitat. De bona catalanitat, s’entén. La famosa frase «És català tot aquell qui viu i treballa a Catalunya» -amb l’afegitó posterior- «i qui en vol ser», sentenciava, atorgava identitats. Amb el temps i les circumstàncies patides, hi ha qui puntualitza que «és català tota persona que vol ser-ho, visqui on visqui, treballi on treballi, hagi nascut on hagi nascut, parli la llengua que parli, sigui quina sigui la seva ètnia, religió i tingui les idees que tingui», o que «és català, com a mínim, el que només se sent català, parla en català, defensa la identitat cultural catalana, defensa l’escola catalana i vol la independència de Catalunya». Si esmolàvem l’eina de cerca en trobaríem més, de definicions, però en els darrers dies hem escoltat les més actualitzades sobre el «bon català»: la del president Illa, quan ha lamentat el vot contrari de Junts als nous objectius de dèficit fiscal: «no entenc que alguns partits catalans hagin votat no donar més capacitat d’inversió al Govern d’uns 1.000 milions d’euros (...) d’alguns partits no m’esperava gaire més, d’altres sí», ha afegit sense esmentar com van capar ells, els socialistes, el desenvolupament del país amb el vot entusiàstic al famós 155. Sort hi haurà del govern de tothom per corregir-ho. Si s’afanyen, perquè allò del finançament singular (la mare dels ous) que van prometre a ERC perilla d’acabar en res de res, tant si Sánchez aguanta com si no. Oimés, després que Rufián, portaveu republicà al Congrés, hagi reclamat a Junts (i en català) una «disculpa pública» per haver estat sis anys dient que Esquerra donava suport a Sánchez «a canvi de res», precisament quan hi havien «deixat la pell mentre vosaltres fèieu tuits». Amb la catalanitat a prova de bomba, el diputat ha exigit a Junts: «deixin de fer mal al meu país» (...) «Catalunya no és la seva pàtria, és el seu negoci i l’estan perdent». El cert, però, és que la tossuda Nogueras ha refermat que Sánchez ja pot anar prometent finançaments, Rodalies i el sursum corda si no té els vots juntaires, i que no els tindrà «a canvi de res», precisament. Finalment, aquest catalanisme «dels de Puigdemont» (com els qualifica despectivament García-Page per adoctrinar els bons patriotes espanyols), sembla no tenir res a veure amb el que exhibeix Sílvia Orriols, enfeinada en desmentir que cada vegada s’assemblen més als feixistes de Vox, aquells que fan ostentació del que diu el seu DNI. I dels comuns poca cosa més podem esperar del que hagin demostrat fins ara. Quin panorama!
