Opinió
De fora vingueren...
He tingut un somni literàriament humit: Corrien rius de tinta entre les plomes catalanes, davant l’anunci fet a la Comunitat de Madrid; en una roda de premsa, l’Ayuso convocava un premi, amb dotació planetària, per a totes les escriptores i escriptors que presentessin una novel·la glossant i enaltint les virtuts castisses a la capital del regne espanyol; novel·la que evidentment s’editaria en català i ompliria els aparadors de totes les llibreries de la metròpolis.
La plantofada del despertar ha estat de traca i mocador, un bany de realitat que denuncia el comunicat de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, mostrant la seva preocupació per la beca literària anunciada per l’alcalde de Barcelona, adreçada a autors llatinoamericans i consistent en vuitanta mil euros per fer una residència de tres mesos a casa nostra, amb la condició que escriguin relatant les meravelles de la ciutat Comtal. En Collboni ha triat un dels moments més inoportuns, època de crisis per a les editorials i lletraferits defensors del català, per anunciar aquest regal a la castellanització, encara més, de la nostra capital.
El resultat és un malson pels creadors que han despertat angoixats, emprenyats, trasbalsats, abatuts i mortificats pel supremacisme castellà que transpira la plaça de Sant Jaume, agreujant la precarietat professional que suporten els nostres literats. Actualment, els imports de les beques de l’Ajuntament barceloní a la creació, per a la tribu autòctona, són de sis mil euros; i tothom sap que amb això, no cal ni dir que és conya, les sofertes plomes catalanes poden viure uns quants anys i encara estalvien un grapat de duros.
Aquesta pasta del govern de Barcelona ha d’anar per la literatura catalana que, com diu el seu nom, és la que es fa en català; la resta que surt d’aquí en altres llengües pot ser més bona o més dolenta, però és una altra cosa, no és literatura catalana; el sector de les lletres nostrades ja comença a estar-ne fart de passar-se la vida explicant obvietats.
Ja ho va dir la consellera Paneque: «La protecció d’una llengua en cap cas ha d’anar en detriment d’una altra», el que no sé si tenen clar és quina llengua cal protegir i quina és actualment la «detrimentada». Entretant, la comissionada per a l’ús social del català, el conseller de Política Lingüística, Òmnium, ERC, Junts i la CUP no somniem, però dormen plàcidament i silenciosament, sense sentir les alarmes de greuges com aquest. Això sí, tota la classe política mostra la seva preocupació per l’evidència que el país «orrioleja» per una qüestió d’autoestima identitària. Ara obrin els ulls i pensin si aquestes iniciatives són un tema de mediocritat o mala fe; qualsevol de les dues opcions són tant decebedores com emprenyadores.
