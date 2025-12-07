Opinió
Pintar el rei negre
Sempre m’ha fascinat la capacitat i l’habilitat dels Reis Mags d’Orient per trobar ajudants pel seu seguici quan arriben aquí la nit de Reis. I la cosa no és fàcil. Em rendeixo als seus peus. I és que ja ha començat la recerca de reis negres per a les cavalcades de reis. Mentre els uns cacen tios i d’altres cacen Reis i ja se sap que de blancs i de rossos se’n troben fàcilment i de seguida. De negres costa més. Aquest problema abans no el teníem. Com que de negres no n’hi havia – n’hi havia, sí, però no aquí a casa – pintàvem cares de negres a cor què vols cor que desitges i a tothom li feia molta gràcia. Si els pintaves bé, feia més gràcia. Per desgràcia he vist reis i patges pintats de reis i patges negres que, només de veure’ls arrencaves a córrer, no perquè fos negre sinó de tan mal pintat que estaven! Després es va plantejar, amb raó i amb tot el sentit comú del món, que si hi havia negres, perdó vull dir persones negres, perdó vull dir persones de color, perdó, vull dir, persones racialitzades, no caldria pintar ningú sinó comptar amb ells per les cavalcades. I així es va començar a fer. I al principi cap problema perquè feia gràcia, però ara comença a costar. Per què? Doncs perquè per fer de Rei sempre trobes persones, negres i de qualsevol raça, disposades a fer de Rei per un vespre i regalar-se un bany de multituds. Sí, però, i de patge? Fer de patge, això ja costa més. I no m’estranya. Fer de patge és una feina ingrata per molt grata que sigui. Et fots de fred, et fots de cansament, llueixes poc i et toca treballar en un dia tan assenyalat com la nit de Reis que el que ve de gust és quedar-te a casa sortir al balcó a veure com passen els Reis. O passant d’ell si això dels Reis et cau lluny, ja em diràs tu! A mi em faria mandra, però molta mandra si anés a parar a algun racó del món on els blancs fóssim els exòtics i em demanessin per fer de «blanc» en alguna performance local. M’escaparia si pogués, segur. Si fos per fer de Rei, de faraó o de qualsevulla personatge omnipotent, potser m’ho pensaria. I aquí és on som ara. Falten negres per les cavalcades perquè hi ha persones negres que no hi volen participar. No els ve de gust o senzillament no volen que els atabalin. I llavors, quan els organitzadors decideixen que si no hi ha negres els pintaran… Ja hi som. Salta el pollastre. El primer lloc on ha saltat és Girona, però en vindran més. Queixes dient que pintar un negre és racisme. I tal. I mira, jo que havia defensat que havent-hi negres no calia pintar-los, si no n’hi ha no passa res en pintar-los. És més, els confessaré un secret escrit en clau, però que s’entengui: Res és veritat. Ni les barbes ni les perruques, ni les capes ni els vestits llargs ni… res. Digues-li màgia o digues-li teatre. Teatre de carrer. Solemne, sí, però teatre. I quan fas teatre, teatre del bo, res és el que sembla i tot sembla el que és. O sigui que si no en tens a mà... pinta’l.
