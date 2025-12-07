Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Opinió

Emma Riverola

El següent d’Ayuso

Tot i que la realitat s’ha de compondre de parets clares, grans finestrals, una taula àmplia de treball i algun llum ostentós, la imaginació la situa en un altre espai. Un lloc més íntim, mobles robustos, catifes toves i la il·luminació justa per entreveure’s les cares. Un ambient que propicia les conspiracions, les idees de moral qüestionable i els plans inconfessables. En aquesta atmosfera se succeeixen els murmuris i les rialles. De vegades, sense transició. La rialla com a conseqüència directa de la gosadia. Ell anima a dir la burrada més sensacional i ella aplaudeix l’audàcia. Ella deixa anar un exabrupte descomunal i ell la celebra amb gestos exagerats. Rialles i més rialles. Aquestes que trenquen el decòrum, la veritat, el sentit comú i, per descomptat, la dignitat. Si, en un moment donat, la presidenta o l’assessor flaquegen, un dels dos pronuncia la paraula màgica: ¡Trump! I ja saben el que han de fer. Embolicar la troca al màxim, copar tots els titulars, escandalitzar l’oposició i entusiasmar els propis. La fanfarroneria d’ella és l’empoderament dels seus. El problema és quan ja s’han trepitjat tants límits.

¿Com es va més enllà quan s’ha acusat el Govern de «màfia» i «dictadura»? ¿Quan s’ha titllat Pedro Sánchez d’«esbirro», «tirà» i tota mena de floretes? O aquell remugat «fill de puta» que va esdevenir en un jocós «m’agrada la fruita». Al salonet de les maquinacions devia néixer la genialitat de diumenge passat: «ETA està preparant el seu assalt al País Basc i a Navarra mentre sosté Pedro Sánchez», va vociferar ella en la concentració organitzada pel PP. Quan van idear la proclama, les rialles devien ressonar per tot l’edifici, es van escapar per les escletxes i van recórrer uns carrers que, des del 2018, són lliures del terrorisme d’ETA. ¿Es van colar fins a les tombes de les seves víctimes? ¿Van arribar als que tant els van plorar? Menudeses, devien pensar els nostres personatges. ¿I ara? ¿Què pot ser el següent? Mirem a Trump, es diuen, que la seva obscenitat ens il·lumini.

