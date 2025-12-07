Opinió
El següent d’Ayuso
Tot i que la realitat s’ha de compondre de parets clares, grans finestrals, una taula àmplia de treball i algun llum ostentós, la imaginació la situa en un altre espai. Un lloc més íntim, mobles robustos, catifes toves i la il·luminació justa per entreveure’s les cares. Un ambient que propicia les conspiracions, les idees de moral qüestionable i els plans inconfessables. En aquesta atmosfera se succeeixen els murmuris i les rialles. De vegades, sense transició. La rialla com a conseqüència directa de la gosadia. Ell anima a dir la burrada més sensacional i ella aplaudeix l’audàcia. Ella deixa anar un exabrupte descomunal i ell la celebra amb gestos exagerats. Rialles i més rialles. Aquestes que trenquen el decòrum, la veritat, el sentit comú i, per descomptat, la dignitat. Si, en un moment donat, la presidenta o l’assessor flaquegen, un dels dos pronuncia la paraula màgica: ¡Trump! I ja saben el que han de fer. Embolicar la troca al màxim, copar tots els titulars, escandalitzar l’oposició i entusiasmar els propis. La fanfarroneria d’ella és l’empoderament dels seus. El problema és quan ja s’han trepitjat tants límits.
¿Com es va més enllà quan s’ha acusat el Govern de «màfia» i «dictadura»? ¿Quan s’ha titllat Pedro Sánchez d’«esbirro», «tirà» i tota mena de floretes? O aquell remugat «fill de puta» que va esdevenir en un jocós «m’agrada la fruita». Al salonet de les maquinacions devia néixer la genialitat de diumenge passat: «ETA està preparant el seu assalt al País Basc i a Navarra mentre sosté Pedro Sánchez», va vociferar ella en la concentració organitzada pel PP. Quan van idear la proclama, les rialles devien ressonar per tot l’edifici, es van escapar per les escletxes i van recórrer uns carrers que, des del 2018, són lliures del terrorisme d’ETA. ¿Es van colar fins a les tombes de les seves víctimes? ¿Van arribar als que tant els van plorar? Menudeses, devien pensar els nostres personatges. ¿I ara? ¿Què pot ser el següent? Mirem a Trump, es diuen, que la seva obscenitat ens il·lumini.
- Aliança Catalana irromp amb trencadissa a Berga
- El restaurant de Manresa que enamora els fans de l’arròs: 'Dels millors que he menjat”
- Lluïsa Aliste, alcaldessa de Cardona: «És un orgull poder dir que el meu avi va ser un miner de la mina de sal de Cardona»
- Retencions quilomètriques i accidents marquen el primer dia d’operació sortida del pont a la Catalunya central
- Identifiquen el cadàver d'un jove que va aparèixer ofegat amb un cinturó de pedres en una cala de Lloret de Mar el 2018
- Gran preocupació entre els passatgers del bus urbà per l'incivisme de grups d'adolescents a Manresa
- Dotze sirenes alertaran la població en cas que es trenqui la presa de la Baells: 'Seria molt improbable, però el risc 0 no existeix
- Catalunya prepara canvis a l'ESO: els alumnes de 4t podran triar entre matemàtiques acadèmiques o pràctiques