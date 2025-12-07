Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Opinió | TRIBUNA

Víctor Prat

Soc vell, i què?

El concepte «vell/a» està relacionat amb haver tingut una llarga trajectòria vital. Si es considera que som grans quan complim els seixanta-cinc anys, a partir d’aquesta edat se’ns podria anomenar «vells/es», si no fos que aquest qualificatiu és considerat socialment poc respectuós i, fins i tot, insultant. El motiu pel qual és rebutjat té a veure amb els falsos estereotips negatius amb què es relaciona en la societat gerontofòbica en la que vivim.

És justificable, doncs, que es miri d’evitar formar part d’un grup social afectat per actituds, creences i prejudicis que discriminen els seus membres. Ara bé, intentar fugir-ne fent servir eufemismes com sèniors, adults grans, generació+... és enganyar-nos a nosaltres mateixos, perquè en aquesta cultura adoradora del mite de l’eterna joventut, continuaran deixant-nos de banda, per molts noms que anem prenent.

Si volem un canvi cultural profund, però, no podem esperar que miraculosament deixi d’existir la mirada negativa sobre l’envelliment, sinó que, a més de reivindicar polítiques d’igualtat amb relació a l’edat, també hem d’empoderar-nos individualment. I una manera de fer-ho i, alhora, contribuir a desactivar els prejudicis i estereotips que ens discriminen, podria ser reapropiar-nos del concepte «vell/a» i ressignificant-lo, tot traient-li la càrrega edatista i reivindicar-lo orgullosament en primera persona: soc vell i què?

No soc la primera ni l’única persona gran que es defineix i es reivindica com a vella i estic segur que cada vegada n’hi haurà més que faran aquest pas, empoderant-se individualment per enfortir, entre tots, la nostra identitat col·lectiva, al mateix temps que convertim un insult en una senya d’identitat.

Altres col·lectius discriminats ho han fet. Les persones negres als EUA, per exemple, als anys seixanta van apropiar-se de la paraula «black», que sovint es feia servir amb connotacions negatives en aquella societat racista, convertint-la en una paraula d’orgull i identitat.

