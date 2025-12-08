Opinió | de burxot
Històrica Meritxell Soler
Meritxell Soler ja porta uns quants anys fent història amb les fites que suma temporada rere temporada. La seva classificació per a la Marató dels Jocs Olímpics de París 2024, en què va assolir una meritòria 24a posició, ja n’era una de destacadíssima, malgrat que no tothom sabés valorar-ho com mereixia. Probablement, perquè aquest és un país de cultura esportiva pobre, en què l’únic que s’entén —o es creu entendre— és el futbol i, una mica per sota, el bàsquet, i en què l’únic que es comprenen són els títols i les medalles. Difícil encabir-hi, doncs, una 24a posició en una cursa, tant li fa si és una Marató, i tant li fa si sónuns Jocs Olímpics.
I aquest diumenge Meritxell Soler ha engruixit la seva carrera amb un nou rècord de Catalunya a la Marató de València, en millorar el registre que ella mateixa tenia des del Sevilla el febrer de 2024. Ha rebaixat la marca en més d’un minut —una barbaritat—, i ha deixat l’anterior de 2:24:57 en 2:23:49. Ocupa la tercera posició del rànquing espanyol de tots els temps. El seu final de temporada és espectacular. A l’octubre, també a València, ja havia millorat el seu registre de la Mitja Marató i l’havia situat en 1:09:46, i al novembre havia superat un dels rècords catalans més antics, el dels 10 quilòmetres que posseïa la navarclina Rosa Morató des del 31 de desembre de 2009, per deixar-lo en 31:47.
Soler no és una jove promesa. A l’edat en què la majoria d’atletes inicien el seu declivi i pensen en la retirada, la que ja es pot qualificar com la millor fondista catalana de tots els temps, està assolint ara els seus millors registres. Això ha de ser gràcies a un treball pacient de molts anys, en què segur que hi ha la direcció del seu entrenador Joan Lleonart —perquè un altre exemple és Esther Guerrero, guiada també pel tècnic manresà—, però també a un caràcter disciplinat, a la passió i el talent atlètic i a la intel·ligència amb què afronta cadascuna de les curses i la planificació de la temporada. n
