Opinió | BADANT
Sobre el cervell
Badarem envers aquest òrgan que pesa al voltant d’un quilo i mig, per totes les persones, independentment de la raça, sexe, creences. Aquí anem igualats tots. És l’òrgan més noble del cos; de fet, es declara una persona morta quan el cervell s’atura, no quan es para el cor.
Està ben protegit dins el crani, un bon estoig. Diuen que el componen 100.000 milions de neurones; fa uns quants anys es parlava d’unes 85.000 milions, devien contar malament perquè no ha crescut el nombre de neurones que tots tenim dins el crani. No, el que va creixent és la superfície de l’escorça cerebral; i com ho fem això? Doncs plegant l’escorça en si mateixa i formant solcs; es relaciona més la intel·ligència potencial de la humanitat en tenir més superfície de l’escorça cerebral, així per la superfície total parlem de multiplicar per 2,5, la superfície que ens correspondria sense cap solc. I aquest desenvolupament humà no es fa en un any o dos, és producte de créixer en dècades o segles.
Està preparat, el nostre cervell, per rebre i manegar la gran quantitat d’estímuls, informació que rebem, actualment, d’ençà que naixem? La capacitat de resposta que tenen les xarxes cerebrals, quan es parlen i connecten les neurones pot absorbir, mesurar i decidir amb l’allau d’estímuls i informació que rebem?
Podria ser que la nostra tecnologia cerebral, arcaica i amb un procés evolutiu lent, de milers d’anys, faci figa? Això pot tenir relació amb el patiment, i processos d’esgotament que s’observa en la població. Tenim taxes d’ansietat i de depressió mai vistes fins ara. I els trastorns de la son en alça. Segons l’OMS, un 40% de la població mundial pateix insomni. S’observen estats anímics de les persones amb un to de cansament i de falta d’energia vital, de manca de motivació; no és un estat depressiu, però en té alguns criteris diagnòstics, sobretot una manca d’il·lusió. No és d’estranyar que quan anem a dormir, la inèrcia d’un cervell estimulat tingui problemes per posar-se al ralentí. Tenim una societat accelerada amb un motor antic que precisa temps, molt temps, per adaptar-se. Un disseny no evolucionat per segle que vivim.
Hauríem de pensar en adequar el ritme en què vivim, a la capacitat d’adaptació, personal. Se’n diu estils de vida saludables, i no em refereixo a l’alimentació, sinó a dormir prou hores, anar a dormir d’hora, no cal llevar-se d’hora i tenir estones per reposar, per agafar aire i, llavors, està més preparats pel que vingui; al millor, el cervell, fabricaria més serotonina. El cervell només necessita oxigen, glucosa i... repòs.
