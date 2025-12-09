Opinió | VIST I NO VIST
Les pestes a Manresa entre 1348 i 1462
El doctor Adrià Mas Craviotto va iniciar el 39è curs de Cultura Medieval, organitzada pels AARB, La vida a la ciutat baixmedieval, sobre les pestes a Manresa els segles XIV i XV. L’autor va confirmar que la pitjor plaga va ser el 1348. Va assenyalar-ne tres tipus: la bubònica, amb inflamació dels ganglis limfàtics i una mortaldat demogràfica d’un 50 a un 70%. La pneumònica, afectava els pulmons i produïa tos amb sang, amb un 90% de mortalitat. Més fulminant era la septicèmica que infectava la sang en produir gangrena. Era la mort negra, amb un 100%. De la pesta negra a Manresa (1348-1352) se’n sap poca cosa, per la inexistència de fonts que en revelin l’impacte real. Els manuals del Consell Municipal s’interrompen el juny de 1348 i es reprenen l’abril de 1351. S’aturen les obres de la Seu i de la Séquia per manca d’obrers. Va causar un gran impacte en la mentalitat col·lectiva: la mortaldat dels infants va afectar les classes menestrals urbanes i la dels mitjans, la població de mitjana edat. La pestilència de febre de 1377 va obligar a substituir jurats, consellers, delegats i càrrecs públics. El 19 d’abril de 1384, el Consell organitza quatre processons per fer front a les mortaldats. El brot manresà iniciat el 1388, és una epidèmia del morbo. El XV s’inicia amb un cicle de pesta del 1401-04: s’ordena treure les relíquies dels cossos sants, per passejar-les durant les processons obligatòries. La plaga d’abril de 1410 comporta la prohibició de tocar les campanes a mort contínuament per evitar el pànic social. L’1 d’agost de 1422 es documenta un altre brot. El cicle de 1439-1442, s’inicia el maig, subrogant jurats del Consell morts. Es decreten prohibicions per regular la moralitat de la població. El brot de 1457 s’inicia el 29 de juny i es prohibeix acollir forasters empestats sota pena de càstigs corporals i multes econòmiques.
La gestió del Consell va adoptant mesures que evolucionen amb el temps. Processons, dejunis obligatoris, prohibicions: blasfemar contra Déu i la verge; els jocs d’atzar; tocar a morts, o obrir obradors. Sanitàriament, es va establir un control sobre l’entrada de forasters contagiats, per evitar-ne la propagació. L’evolució demogràfica entre 1339 i 1594, reflecteix una disminució passant dels 2.000 focs, (1339) aproximadament unes 9.000 persones, a 400 focs o famílies, unes 1.800, segons el Sequiatge de 1460-61. A partir de 1462, succeiran noves onades de brots de pesta, fams, caresties i els efectes de la guerra civil catalana, (1462-1472) que provocaran una disminució de mínims històrics el 1497, en què el fogatge registrarà 304 focs, que representen uns 1.300 individus. El canvi de tendència s’observarà mitjançant el fogatge de 1553, amb 328 focs. En el Sequiatge de 1586, seran 770 caps de casa. Les dades del domer de la Seu del 1594 demostraven que la ciutat havia crescut fins a 973 focs, a causa de l’arribada d’un gran flux de migració occitana a Catalunya.
