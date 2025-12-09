Opinió | Amb les garrofes
Contra les plagues
El tema de la setmana és el rebrot de la pesta porcina en els porcs senglars de Collserola, que comportarà el tancament a l’exportació de totes les carns produïdes a les comarques del cinturó barceloní. Dintre de la desgràcia, que el brot s’hagi produït tocant a Barcelona és una sotragada pel relat periodístic i polític. La interferència de fauna salvatge i descontrolada amb llocs d’alta densitat humana indica que l’acció de les persones acaba tenint repercussions sobre la fauna; i al revés. Que hagi passat al centre del país, evita que el 70% de gent que hi habita s’agafi el tema de la plaga dels senglars com un tema només de pagesos, ramaders o de la Catalunya interior.
Parlem de plaga quan hi ha una proliferació de poblacions animals o vegetals invasives i que posen en risc la salut i l’equilibri de persones, bèsties i plantes. Senglars, cabirols o conills són un martiri pels pagesos a moltes comarques de Catalunya. L’excusa que falten depredadors no em serveix. Si algú es pensa que la reintroducció del llop servirà per a altra cosa que no sigui per esparracar animals domèstics de ramaderia extensiva o pastoral, s’equivoca. Llavors, només l’acció cinegètica diversificada i mesures dures de supressió de l’excés faunístic ens pot tornar a una certa tranquil·litat.
L’hiperanimalisme de molts urbanites és suïcida. Són els mateixos que alimenten, malgrat les prohibicions municipals, estols de coloms o de gats assilvestrats al mig de les ciutats, contribuint al risc de contagis i a l’increment de la porqueria acumulada en no pocs edificis. Com la que malauradament es troba caminant pels carrers, per la irresponsabilitat de propietaris de gossos que no compleixen amb les ordenances municipals, ni amb el mínim sentit cívic de recollir la femta dels animals o ruixar amb aigua els llocs on pixen. Quin cost té per l’erari municipal aquesta vulneració de normes higièniques? Podríem afirmar que la plaga autèntica són les actituds incíviques de massa ciutadans a relació amb la fauna urbana o periurbana.
Anem a una altra escala. El monocultiu del porc a Catalunya que el fa el sector més potent de l’exportació és de dubtosa rendibilitat pel país. Hi ha més porcs que catalans. M’explico. Si la major part de les exportacions fossin de productes elaborats de carn, amb menys volum d’exportació recolliríem més benefici econòmic i qualitat laboral. De fet, Catalunya té grans empreses d’elaborats alimentaris; i res a dir en aquest sentit. Ara bé, exportar carn sense elaborar no té gaire valor afegit i deixa una petjada brutal en el territori, on massa anys de tolerància han contaminat les terres de conreu i les aigües subterrànies de nitrogen. I ha facilitat el negoci de certs escorxadors que, fins que van ser controlats per la Generalitat, tenien mà d’obra per sota del salari mínim amb el paraigua de falses cooperatives. La paradoxa és que a les comarques on es preveu la pujada de l’opció política més agressivament antiimmigratòria, aquesta opció no diu ni piu dels empresaris; els que viuen d’aquesta immigració barata per poder-se estalviar la innovació tecnològica que amb els avenços de la robotització, segur que podria substituir molta mà d’obra. En tot cas, els monocultius, siguin agrícoles o ramaders, sempre són un risc econòmic davant les eventualitats sanitàries o del mercat.
L’altra plaga que alimenta alguna de les altres plagues és la dels boscos sense gestió. Un altre prejudici ideològic de pixapins és que cal preservar els boscos. Catalunya té massa boscos, prop del 65% del territori és forestal. I a sobre, la gestió forestal a Catalunya s’estima al voltant només del 30% al 35% de la superfície forestal total. I molts cops només centrada en l’increment de la producció de fusta i el possible ús de la biomassa com a font d’energia. Si els boscos mal gestionats acaben essent un risc per al conjunt de la població i per la mateixa població rural, fins on té obligacions la propietat privada? De moment, s’està optant per donar exemples i al·licients per al canvi de mentalitat en la gestió.
En aquest sentit, m’ha semblat interessant la informació d’aquest diari sobre les jornades «Impulsant la Bioeconomia Forestal a través dels productes forestals no fusters», organitzades pel Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) de Solsona. Allà s’hi van presentar diversos projectes de gestió no forestal del bosc. S’hi van conèixer innovacions i avenços relacionats amb trufes, bolets, castanyes, pinyons, mel, plantes aromàtiques i medicinals, suro i resina. Els nou projectes de la convocatòria han demostrat que la bioeconomia forestal basada en els productes forestals no fusters (PFNM) pot generar ocupació verda, dinamitzar el món rural i reforçar la resiliència dels boscos. Per sort, també s’ha constatat que aquest sector té un pes creixent amb milers de productors implicats arreu de l’Estat. Els participants van reclamar una governança estable, polítiques públiques coherents i una aposta clara per la innovació forestal.
