Opinió

Marina Martínez

La cerdana, doctora en Ciències Planetàries i de la Terra, treballa actualment en ciència lunar a Alemanya analitzant mostres de la Lluna de les missions Apollo i preparant l’estudi de les futures Artemis de la NASA. El desig de Martínez és tornar a Catalunya i obrir noves línies d’investigació. I no perdre de vista Martinet.

Marina Martínez

