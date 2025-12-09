Opinió
Marina Martínez
La cerdana, doctora en Ciències Planetàries i de la Terra, treballa actualment en ciència lunar a Alemanya analitzant mostres de la Lluna de les missions Apollo i preparant l’estudi de les futures Artemis de la NASA. El desig de Martínez és tornar a Catalunya i obrir noves línies d’investigació. I no perdre de vista Martinet.
- L’anècdota d'un hotel-restaurant de Manresa que es fa viral: una reserva inexistent i una clienta que vol tenir la raó
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: 'El cervell no pot processar notícies negatives constantment, la persona es trona insensible i empàtica
- El conseller d’Agricultura durant la pesta porcina del 94: “S’hauria de donar barra lliure per eliminar senglars arreu”
- Retencions quilomètriques i accidents marquen el primer dia d’operació sortida del pont a la Catalunya central
- Un poble petit de l’Anoia, amb 400 habitants, fa un Mercat de Nadal que ja és un model d’èxit
- Una setantena de persones acompanyen la bandera de la Puríssima en la tradicional Passada per Manresa
- "Soc de Martinet i treballo per la NASA; amb esforç, atreviment i curiositat una pot aconseguir el que es proposi"
- Gran muralla verda d’Àfrica: Quin és el seu resultat?
Albert Altés Hernández, cap d’Hematologia i Hemoteràpia de la Fundació Althaia de Manresa: «La medicina ha de ser científica i ha de tenir una ànima humanística»
Javier Roncero Merino: «La integració és el sistema nerviós digital que permet innovar a les empreses»
Contingut ofert per