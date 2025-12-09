Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Opinió

RRSS WhatsAppCopiar URL

Miki Esparbé

L’actor manresà Miki Esparbé, que diumenge acabava funcions de Los nuestros, al TNC, encadena feina i èxits. Com la minisèrie Anatomía de un instante, a Movista Plus+, en què encarna el rei emèrit Joan Carles I; i l’estrena, divendres als cinemes, de la pel·lícula Frontera, de Judith Colell, un thriller històric que explica el pas pels Pirineus de refugiats jueus que fugen dels nazis.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Pànic al Pedraforca, caiguda a Berga i atrapats a Vallcebre: triple rescat dels Bombers al Berguedà pel pont de desembre
  2. L’anècdota d'un hotel-restaurant de Manresa que es fa viral: una reserva inexistent i una clienta que vol tenir la raó
  3. Operació tornada del pont de desembre: fins a 23 quilòmetres de retencions a la C-16 i accidents d'última hora
  4. Soc de Martinet i treballo per la NASA; amb esforç, atreviment i curiositat una pot aconseguir el que es proposi
  5. Una setantena de persones acompanyen la bandera de la Puríssima en la tradicional Passada per Manresa
  6. Montserrat Díaz, gerent del CDIAP Manresa: 'La pobresa està creant dins de les famílies una tensió molt negativa per als fills
  7. Un poble petit de l’Anoia, amb 400 habitants, fa un Mercat de Nadal que ja és un model d’èxit
  8. Jordi Villacampa: 'No hauria canviat la Penya pel Barça per un euro més. Haurien d’haver pagat molts diners i no ho van fer

Albert Altés, cap d’Hematologia i Hemoteràpia de la Fundació Althaia de Manresa: «Va venir una pacient amb una malaltia que jo no coneixia i em va salvar internet»

Albert Altés, cap d’Hematologia i Hemoteràpia de la Fundació Althaia de Manresa: «Va venir una pacient amb una malaltia que jo no coneixia i em va salvar internet»

Música, pregària i llum: Montserrat celebra el final d’un mil·lenari únic

Música, pregària i llum: Montserrat celebra el final d’un mil·lenari únic

Ferit un menor per l'explosió d'un vehicle de gas en una benzinera

Ferit un menor per l'explosió d'un vehicle de gas en una benzinera

L’única vegada que Espanya tampoc va participar a Eurovisió: aquest va ser el motiu

L’única vegada que Espanya tampoc va participar a Eurovisió: aquest va ser el motiu

Una seixantena d’exalumnes de la Joviat de la generació del 75 es retroben pels 50 anys

Una seixantena d’exalumnes de la Joviat de la generació del 75 es retroben pels 50 anys

Javier Roncero Merino: «La integració és el sistema nerviós digital que permet innovar a les empreses»

Javier Roncero Merino: «La integració és el sistema nerviós digital que permet innovar a les empreses»

Meritxell Soler

Marina Martínez

Tracking Pixel Contents