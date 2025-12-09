Opinió | XUT A PALS
Musk, Trump (i Putin) contra Europa
La setmana passada es va extingir amb un anunci, una reacció i una publicació que han tensat, encara més, les relacions entre Europa (la Unió) i Amèrica (els Estats Units de). L’anunci el va fer el portaveu del govern europeu (la Comissió) explicant que havien posat una multa de 120 milions d’euros (el 5% de la facturació anual total) a la companyia que gestiona la xarxa social X (Twitter pels amics) per manca de transparència i publicitat enganyosa. La reacció destacable, no per esperable menys histriònica, fou la del propietari únic d’aquesta empresa de distribució de continguts exigint ni més ni menys que l’abolició de la Unió Europea per, diu, «retornar la sobirania als seus pobles». Unes piulades, aquestes de Musk, que van rebre el suport explícit i entusiasta d’Aleksandr Duguin, ideòleg de referència del putinisme, i de Dimitri Medvédev, l’eterna mà dreta de Putin.
Per últim, la publicació a comentar va ser l’Estratègia de Seguretat Nacional del govern nord-americà, on es detallen les línies bàsiques i prioritats de la seva intervenció exterior i on queda clar que Trump no és l’aïllacionista que ens havien dit i que tampoc té manies a l’hora d’ingerir-se en els assumptes interns d’altres països i regions del món. En aquest document, fet públic amb tota la intenció de generar debat i preocupació, s’hi abonen les tesis del neofeixisme nostrat sobre una suposada imminent desaparició de la «civilització europea» a causa sobretot de la política de «fronteres obertes» (que ho demanin als milers de morts al Mediterrani...), carrega contra la Unió Europea per les seves polítiques reguladores i garantistes i per intentar limitar el poder dels grans monopolis tecnològics (quasi tots nord-americans), i explicita el seu suport al que anomena partits patriòtics, que no són altra cosa que l’extrema dreta xenòfoba i partidària de fer marxa enrere en la integració europea.
I per què Trump i Musk defensen el «sobiranisme» i ataquen la Unitat Europea? Doncs perquè saben perfectament que la sobirania de cada un dels estats i nacions europees per separat és de cartró pedra; són discursos, himnes, desfilades, policies i balls regionals, però sense capacitat real per defensar els interessos materials de les persones que hi vivim. A les tres o quatre grans potències del món, als mega-milionaris i a les grans companyies transnacionals, el Regne d’Espanya (o la República Catalana si fos el cas) només els fan pessigolles. La Unió Europea -o tant de bo l’africana o la llatinoamericana- en canvi, sí que els poden plantar cara (si hi ha voluntat política, clar). Per això ara el neoliberalisme i els ultrarics es disfressen i promouen arreu el nacionalisme. I per això l’esquerra, d’ara i d’aquí, serà europeista o no serà.
