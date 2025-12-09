Opinió | Lletres de canvi
Nadal comercial
Som a les portes de la celebració de les tradicionals festes nadalenques. No descobreixo res de nou si recordo que aquesta és una campanya especialment important per al comerç en general, sigui quin sigui el seu subsector o producte que s’ofereix. Gairebé totes les botigues llueixen i es vesteixen especialment per a l’ocasió amb les seves millors gales, amb la voluntat de fer de la compra un acte agradable i una experiència singular per al client. Hom podria pensar que tot aquest enrenou mediàtic és superflu i exagerat. Potser sí, tot és opinable. Però la nostra cultura ha establert de manera natural tenir, de tant en tant, punts d’inflexió on la felicitat i el benestar individual i col·lectiu passen també per oferir regals a les persones que apreciem. Alhora, aquesta dinàmica, sempre que no s’estiri més el braç que la màniga, com popularment es diu, també afavoreix la productivitat i és un bon motor econòmic.
A Manresa, enguany, l’Ajuntament ha destinat més recursos per il·luminar els nostres carrers i vies principals. Feia anys que ho reivindicàvem, sobretot perquè no estàvem al nivell de ciutats de la nostra dimensió i importància. Igualment, la plaça de Sant Domènec, punt neuràlgic, que enllaça el nucli històric amb l’eixample, convertida en «Plaça de Nadal», presenta un aspecte engrescador i atractiu, amb un petit mercat, un tobogan gegant i un carrusel, a banda d’altres activitats adreçades a la mainada. Després d’un any de transició, en què va lluir molt poc, ara s’ha recuperat. Confiem que sigui un punt d’atracció per visitar la ciutat durant aquestes dates.
Realment, sempre podem i hem de millorar, adaptant-nos als nous temps i gustos de la clientela. Com també revitalitzar aquelles àrees urbanes, un punt decadents per circumstàncies socials diverses, que no sobresurten prou. No ens podem acomodar ni adormir, òbviament. Però cal reconèixer que tenim una base ben ferma per continuar treballant. De fet, en la darrera actualització del mapa comercial de Manresa -que aviat es farà públic- es constata de nou la nostra fortalesa respecte a altres nuclis urbans del nostre país. Com a capital de comarca mantenim una diversificació òptima i una distribució ben adequada. A més, les grans marques que tots, poc o molt, coneixem, han escollit preferentment el centre de Manresa per obrir els seus establiments. Això no passa en altres ciutats, on aquestes marques s’ubiquen en centres comercials als afores, la qual cosa vol dir que veuen el nostre nucli urbà com un espai viu i actiu. És, doncs, un valor a preservar, evitant de cara al futur la creació d’àrees de comerç a la perifèria.
Per tant, gaudim, un any més, del comerç manresà aquest Nadal i també per Reis.
Ah! Un darrer apunt final. En l’article del passat agost comentava la implantació del sistema «Verifactu» per part d’Hisenda, amb el qual es vol fer un seguiment exhaustiu i en temps real de la facturació. Segons sembla, s’ajorna fins a l’any 2027 la seva implementació. Suposa un respir temporal, perquè les presses mai són bones en temes administratius, però això no invalida gens ni mica la percepció que aquesta eina demostra una manca absoluta de confiança en l’activitat de les pimes i un control exagerat de la seva gestió econòmica. Ens assenyala, indirectament, com a potencials defraudadors i això no ho hauríem de permetre.
