Opinió | només és una idea
Cop de volant al Nadal de Manresa
Era dissabte a mitja tarda. A la plaça Sant Domènec de Manresa encara no s’havia estrenat el petit espectacle diari que s’ha creat enguany, però ja hi havia la caseta nadalenca de la fada Belluerna, el personatge protagonista. Com que estava oberta, una dotzena de famílies hi feien cua per entrar a fotografiar-hi les criatures. Hi ha una pila de pares afamats d’oportunitats per entretenir la canalla.
Ahir el xou de la Belluerna va aplegar prop d’un centenar de persones. És un espectacle infantil canònic, modest però molt correcte. L’espectacle és el rovell de l’animació nadalenca de la plaça, que enguany ha fet un salt endavant molt important. Un tancat decorat amb figures lluminoses emmarca la caseta de la fada, una del Campi, dues parades de menjar que no semblen gaire concorregudes i dues atraccions: uns cavallets i un tobogan. A 3 euros la ració de cavallets i a 5 euros tres baixades pel tobogan, els pares desitjarien que hi hagués molta cua per tal que la seva inversió donés joc molta estona però, si més no ahir, no era així. Segurament els preus no conviden a repetir .
El conjunt fa bon efecte i funciona, però petiteja una mica. La mida importa: Sabadell, que sembla el model, ha generat un fenomen ciutadà sorprenent amb el seu muntatge nadalenc, però les dimensions són unes altres. Les de la ciutat també, és clar. Però sí: la mida transmet; la mida arrossega. I el muntatge de Sabadell és gran i el de Manresa és petit. La disposició en l’espai de la plaça no ajuda a dissimular-ho. En tot cas, és un encert, supera tot el fet anteriorment i obre un camí per anar millorant. Potser per anar creixent. Potser per pensar en fer una aposta més valenta i política a la plaça Major.
L’essencial és que l’Ajuntament, que els darrers anys ja havia fet algunes passes, però tímides, sembla haver decidit, per fi, que l’ambient de Nadal importa i que és responsabilitat seva que la ciutat llueixi de forma proporcional al que aspira a ser. Sobretot, que no llueixi com el que aspira a no ser. Sembla haver assumit que no pot dependre de l’atzar de quins botiguers estan disposats a pagar. I menys ara que el comerç està com està. Amb llums des de la caserna fins al Pont de Ferro, la cosa pinta diferent. I la decisió de corregir radicalment el tret fallit de la cavalcada de Reis de l’any passat -sabia greu dir cruament el que va semblar- confirma que el govern ha reorientat el periscopi. A veure si resultarà que els que feia anys que deien que el Nadal de Manresa exigia un cop de volant no eren criticaires patològics, ressentits antimanresanistes i boicotejadors de l’autoestima. Ai ai.
