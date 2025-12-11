Opinió | tribuna
La Fia-faia, a la llista de la Unesco
Fa 10 anys de la inclusió de la Fia-faia a la llista representativa de la Unesco com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, és una història de treball i tenacitat, l’expliquem.
Des de 2009 els fallaires d’Isil van iniciar la tradició de les Trobades fallaires, que es manté fins avui dia. Les Trobades van aconseguir crear una consciència de Comunitat per una festa compartida.
Molt aviat es despertà l’interès per aconseguir que les falles del Pirineu fossin declarades Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. Es mobilitzà tota la Comunitat Fallaire, destacadament els alcaldes de Vilaller, Joan Ramon Piqué, de la vall de Boí Joan Perelada i d’Isil, Sofia Isus.
Les sol·licituds a la Unesco sempre són tramitades pels Estats; de seguida es va veure que la llista de candidatures de l’Estat Espanyol era ja molt llarga i de gestió molt complexa. Aleshores es va prendre l’opció que fos l’Estat Andorrà qui tramités la sol·licitud. La proposta va ser molt ben acollida per la cònsol general d’Andorra la Vella d’aleshores, la Sra. Rosa Ferrer; es creà una Comissió de Treball i es contractà l’especialista en gestions a la UNESCO, Joan Reguant.
En aquesta primera fase la Fia-faia no hi havia estat present.
La inclusió de la Fia-faia va ser deguda a una combinació d’atzar i estratègia. Des de 2001, amb l’aplicació de la proposta de reforma de la festa decidirem ser presents a totes les tribunes públiques on la Fia-faia tingués un motiu raonable de concurrència. L’octubre de 2013 assistia a les X Jornades Culturals Pirinenques a Ripoll, precisament parlant de Fia-faia; allà Xavier Burgos i Albert Samarra de l’Associació de Fallaires d’Andorra van presentar el seu projecte per a ser declarats Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. Immediatament vaig intervenir explicant que nosaltres també cremàvem falles, però d’hivern, i que voldríem ser-hi. La sorpresa de l’existència d’unes falles d’hivern, geogràficament allunyades de totes les altres, va generar una actitud reticent que va costar de vèncer. Vàrem fer moltes gestions, escriure memòries, viatges a Barcelona, a Andorra, reunions a diverses poblacions del Pirineu i entrevistes al Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana, dirigit aleshores per Lluís Puig, a qui devem un ajut decisiu en aquest tema. Un dels arguments que vam fer valdre era que la Fia-faia tenia el reconeixement de Festa Patrimonial d’Interès Nacional a Catalunya, i no es podia menystenir. Al final fórem inclosos, això sí, es va mantenir títol inicial «Festes del foc del solstici d’estiu...»; tanmateix, la declaració mencionà la particularitat de les faies d’hivern de Bagà i Sant Julià de Cerdanyola. Amb els anys ens hem integrat del tot a la comunitat fallaire, tenim amics a cada falla del Pirineu que crema, hi hem anat i han vingut a veure i participar a la Fia-faia. Actualment, s’estan fent passos pel canvi de nom de la candidatura, es demana: «Festes del foc dels solsticis...» (d’estiu i hivern).
Avui tenim la Fia-faia més viva i més coneguda i reconeguda que mai. Un feliç aniversari !!!
- Pànic al Pedraforca, caiguda a Berga i atrapats a Vallcebre: triple rescat dels Bombers al Berguedà pel pont de desembre
- Detenen un jove hacker d'Igualada per sostreure i vendre 64 milions de dades personals
- Una seixantena d’exalumnes de la Joviat de la generació del 75 es retroben pels 50 anys
- L’advocat Ignacio de la Calzada: 'Molts treballadors perden indemnitzacions per aquest error
- Soc de Martinet i treballo per la NASA; amb esforç, atreviment i curiositat una pot aconseguir el que es proposi
- Un veí de Collbató aconsegueix que li retornin diners de la taxa de residus
- Els populars banys termals de Llo de l'Alta Cerdanya, tancats per un incendi
- El 90% dels afiliats d’Aliança Catalana a Berga amenaça de plegar per la 'designació de Judit Vinyes com a cap de llista