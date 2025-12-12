Opinió | DES DEL MEU COSTAT DEL PRISMA
La Catalunya dels deu milions
«Una Catalunya de deu milions d’habitants, en aquests moments, és del tot impossible perquè no pot garantir unes condicions de vida adequades ni en termes d’habitatge, transport públic, aigua o subministrament energètic» aquesta frase no està dita per Sílvia Orriols, o per Carles Puigdemont, està dita per Oriol Junqueras en l’entrevista que li va fer diumenge La Vanguardia.
Junqueras defineix molt bé els problemes de Catalunya, i en lloc de dir cal fer això i allò per revertir la situació, diu que el creixement de Catalunya és del tot impossible, com diria qualsevol polític conservador. Quina gran diferència amb el president Illa que, efectivament ha detectat els mateixos problemes, hi ha presentat solucions per fer que la Catalunya dels deu milions que serà sí o sí una realitat pugui ser una Catalunya moderna. Anar contra la llei de la gravetat és absurd, creure que la vinguda de nous ciutadans es pot parar, és el mateix. El que cal és preparar al país per aquestes noves condicions.
Fer una aposta per construir 200.000 habitatges nous, alguns ho creuen una absurditat, fins i tot en fan befa, però simplement és posar sobre la taula la necessitat d’habitatge que ens trobarem d’aquí a deu anys. L’eix transversal ferroviari o la línia orbital de Barcelona que connecta les ciutats de la segona corona estan pensades per aquests deu milions, quants són els que s’enriuen? El mateix passa amb el tramvia del Pla de Bages. Tots els projectes de tractament i subministrament d’aigua, que ens han de fer independents de la pluja, estan pensats per aquesta nova Catalunya. O les dues-centes-cinquanta places de més a les universitats catalanes per estudiar medicina estan pensades per poder dimensionar els serveis de salut per aquests deu milions. I podríem anar continuant.
El govern, podria fer com Junqueras plegar-se de braços i dir que per fer això ens cal un nou finançament. En Puigdemont i l’Orriols, ens dirien que ens cal la independència, però no, el que ens cal és treballar. Evidentment que el nou finançament ens ajudarà a tirar endavant, però de res ens serviria un nou finançament si no tenim els projectes preparats i a punt per fer-los realitat. En tenim un exemple que ho explica molt bé, mentre el país està mancat d’infraestructures d’aigua per ser independents del cicle de pluja, quan va entrar el govern Illa es va trobar en un romanent de tresoreria de cinc-cents quaranta milions d’euros, que no es feia servir, a l’Agència Catalana de l’Aigua.
El nou govern del país, alhora que resol els problemes actuals, que no són pocs, intenta prevenir els del futur pròxim, com ho ha de fer un govern responsable.
