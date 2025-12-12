Opinió | tribuna
Pimes i oferta formativa al Bages
Al Bages, el teixit empresarial és un motor econòmic fonamental. Un teixit productiu viu on les pimes i autònoms sostenen ocupació, cohesió social i econòmica local. Si volem una comarca resilient i amb futur, cal deixar de veure la política industrial i la política educativa com a carpetes separades: són peces clau del mateix puzzle. Pel Bages, això significa prioritzar les pimes i alinear de manera decidida l’oferta formativa amb les necessitats reals de les empreses del territori.
Les xifres d’ocupació del 2024 ens indiquen clarament diferents factors que cal tenir en compte. Si bé s’ha creat un 3,8% més de llocs de treball, una dinàmica que cal consolidar; també ens mostren dades no tan positives com que el 2023, cau la creació d’empreses un 1,3%, així com la del nombre d’autònoms, un 1,6%. Mirant amb detall les dades veiem molts cops que la creació d’ocupació no està alineada amb les necessitats empresarials del territori, i que no s’ajusten a la demanda competencial i d’especialització que les nostres pimes reclamen.
La formació i la qualificació dels treballadors, doncs, són claus per sostenir i fer créixer aquest teixit econòmic. Els desajustaments en aquesta qüestió són un problema constant en territoris com el nostre.
Per tant, el Bages té el repte de tenir canals de diàleg i treball continuats entre la universitat, els centres de formació professional i educatius i el teixit empresarial i els agents econòmics, en coordinació amb el Consell Comarcal, ajuntaments i altres administracions, per compartir una mateixa visió estratègica de futur.
Els beneficis d’aquesta aposta no són només econòmics. Enfortir les pimes del Bages significa crear ocupació de qualitat a casa nostra, evitar fugues de talent, augmentar la resiliència del teixit productiu i garantir que el creixement no només es mesuri en percentatges, sinó en oportunitats reals per a la gent.
En definitiva, és hora de reconèixer la importància estratègica de les pimes i de tot el teixit econòmic del Bages i de vertebrar una oferta formativa que respongui de veritat al mercat laboral local. Invertir en això no és una despesa: és una inversió a llarg termini amb retorn social, econòmic i territorial.
