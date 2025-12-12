Opinió | TRIBUNA
Prou senglars a casa nostra!
Fa dies que tots els mitjans de comunicació parlen dels senglars de tocar d’un edifici Universitari de Collserola molt a prop de Barcelona. El fet és molt greu Catalunya és proveïdora a mig món de productes porcins, la pesta d’aquests senglars pot o millor dit podria arribar a provocar una pèrdua econòmica molt important pel nostre país. Ara bé, només es recorden d’aquests animalots salvatges que tants perjudicis causen a tot arreu de Catalunya, quan la pesta els mata, amb les conseqüències que això provoca.
A les nostres comarques, tant als pobles com ciutats o el camp es pateix per la invasió dels senglars, pateixen els camps, les terres cultivables i tot el país. Mai no entendré aquesta mania de voler protegir i reintroduir de nou bèsties salvatges que els nostres avantpassats varen lluitar segles per foragitar-les i eliminar-les.
Fa uns mesos, els mitjans de comunicació catalans, no paraven de parlar del llop femella que havia corregut per l’Empordà, com també sovint dels darrers peripècies dels ossos reintroduïts artificialment al Pirineu català. Els nostres pagesos i ramaders vivien molt més tranquils sense aquestes falses modernitats d’aquests darrers anys. Al llibre Las Efemérides Bergadanas de Jacint Vilardaga i Comellas s’explica que el darrer os que fou ser vist al Berguedà va ser a Peguera per l’amo de cal Salomó l’any 1801, i afegeix que els llops va desaparèixer del Berguedà entre els anys 1860 i 1865. Mossèn Armengou, va explicar a la seva revista Queralt com un senglar va entrar al barri vell de Berga pujant per la plaça de la Creu, travessant el portal de Sallagosa i que al final fou abatut cap als anys seixanta.
Els senglars són una pesta que destrossa conreus, trinxa el que pot i causa el caos per on circula. Ha abandonat la ruralia i també es passeja per les ciutats, fins i tot per Barcelona, això d’ara n’és un exemple. Ja que – fins ara - només preocupava, a les autoritats, quan destrossen els contenidors de les escombraries i ho embruten tot causant perjudicis. Ha provocat desenes i desenes d’accidents a les nostres carreteres Els nostres avantpassats, després d’anys de lluita, varen poder dormir tranquils sense aquestes bestioles corrents prop de les seves terres, ara han de tornar a posar vedats, tancar el seu bèstia i patir per veure cada nit quina en faran. Els senglars han de ser reduïts de forma, ràpida, contundent a tot Catalunya. Si volen veure ossos o llops els nostres diputats i diputades que facin fer per llei vedats tancats on aquestes bèsties siguin recloses i puguin ser admirades per aquells que ho vulguin, ah!, i a més a més s’ha de donar tota mena de facilitats els caçadors de casa nostra per matar a tots els senglars que puguin.
