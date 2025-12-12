Opinió | evangeli
Francesc Farràs
Sou vos qui ha de venir?
De mica en mica ja hem arribat al tercer diumenge d’advent. Ens estem preparant per a l’arribada de Jesús, on aquest temps fa propici moments de reflexió i recolliment, moments per recordar a les persones que han estat amb nosaltres compartint tants moments de la nostra vida. Són moments de recolliment però sobretot d’alegria. Alegria de poder viure aquest moment, alegria de compartir amb tots aquells que estimem la intensitat del Nadal. Alegria d’oferir i rebre un temps de companyia, d’escoltar, de donar allò que no hem pogut fer. Compartint el retrobament amb generositat, dedicant temps a totes aquelles persones que han estat allunyades, compartint la nostra alegria interna. Una forma de poder transmetre aquesta alegria, rau en el canvi de prisma, passant del jo, al nosaltres, passar de pensar només en un mateix a poder aportar als altres. I passa també per demanar perdó, i saber perdonar. Com diu l’evangeli ; Sóu vós el qui ha de venir o n’hem d’esperar un altre? (Mt 11:2-11). Tots tenim en el nostre dia a dia oportunitats, i nosaltres que hem de fer? Un petit gest, un comentari, una estona, una visita al familiar o amic que ens necessita, un gest per pensar en els altres en el vosaltres. Aprofitant l’oportunitat que aquest advent ens ofereix, que sigui un moment d’alegria i de retrobament sobretot d’aquelles persones, que ens necessiten, i que segurament un gest els hi aportarà tant. Pensem-hi. Potser no som conscients d’aquesta aportació fins que l’hem rebut nosaltres mateixos, d’algú que ha estat allà on i quan la necessitàvem, algú que en definitiva ens ha fet sentir que no estàvem sols i que ha compartit la seva alegria amb nosaltres. Aprofitem, doncs, aquest temps d’Advent, perquè sigui un advent diferent, en el que dediquem als altres la nostra contribució, en mesura del possible, que sigui un advent de perdó i d’acostament a totes aquelles persones, que se’ns han allunyat. Que aquests moments ens ajudin a transmetre aquesta alegria, i que serveixi per donar sense esperar rebre, que pugui ser un Advent diferent, compartit amb alegria i joia.
