Ni Trump ni grip
Des d’aquests comentaris setmanals més d’una vegada hem fet esment d’un personatge ben singular -sovint fins i tot esperpèntic- però que ocupa un lloc fonamental i privilegiat en la política mundial: el president dels Estats Units, Donald Trump. Alguns dels seus comentaris dels darrers dies han tornat a aparèixer a tots els mitjans de comunicació, especialment als europeus. Per exemple quan ha assegurat reiteradament que Europa és dèbil, que està en plena decadència i que els seus governants només estan preocupats per ser políticament correctes i no pas per ser realment efectius. Aquests plantejaments de Trump no són nous sinó que ja són força coneguts però ara s’expressen amb una contundència tan gran que només són acceptats per l’extrema dreta europea, que celebra ben de gust el suport i les opinions de Trump. Per tant, allò que havia estat en alguns moments -sobretot quan es tractava de presidents americans del partit demòcrata- una aliança habitual entre Europa i els Estats Units, ara sembla haver-se trencat clarament i que no es renovarà fins que hi hagi un nou canvi presidencial nord-americà.
Retornant a un àmbit geogràfic molt més proper, alguns mitjans de comunicació han coincidit a comentar una notícia recent: les ja força nombroses infeccions de grip que s’han registrat en les últimes setmanes a Catalunya. De fet, cada any n’hi ha de grip, però sembla que en aquest moment ja s’ha anat estenent, o com a mínim, que ja s’ha escampat més que d’altres anys a començament de la temporada hivernal. Si és així, i ben aviat podrem comprovar si es confirma o no, la recomanació que faran tots els entesos en la matèria és ben clara i evident: cal vacunar-se com a principal element de prevenció de la grip. Però com sempre i en qualsevol tema, hi ha partidaris i detractors de les vacunes. Tot i això, l’opinió dels experts és que convé vacunar-se per evitar la infecció i sobretot les complicacions que pot comportar, que en alguns casos poden arribar a ser molt greus.
