Opinió | A FI DE BÉ

Antoni Biarnés

Antoni Biarnés

Hidroelèctrica, sí o no?

Diré la meva sobre la conveniència o no de què es construeixi una central hidroelèctrica reversible a la Nou del Berguedà -un debat que no aixeca grans passions a la comarca. D’entrada, en un informe dels promotors de la iniciativa es confessa que l’emplaçament proposat -el Pla de Clarà- és el menys dolent dels tres estudiats. Però els detractors del projecte -el Grup de Defensa de la Natura del Berguedà i Clarà Viu- contraataquen reconeixent-ne les virtuts quan diuen que «Per molt bonic i necessari que sigui, el projecte no és viable». Comencem bé. Anem, però, als punts claus. Primer: cal apostar per les energies renovables? Segur que sí. Però també és veritat que, si aquesta central fos una càrrega, el Berguedà ja ha cobert amb escreix la seva quota de solidaritat amb el país -Pantà de la Baells, mines, tèrmica de Cercs…

Ara bé, la iniciativa de Verbund i Capital Energy és bona o és dolenta en si mateixa? On ara hi ha un prat (creat per l’home), hi tindríem un embassament. I hi hauria un determinat impacte ambiental -com passa amb qualsevol altra infraestructura.

Per contra, els promotors -empreses serioses- prometen beneficis diversos si es fa la central: des d’inversions i llocs de treball fins a diners per als pobles més directament afectats; calculen un retorn d’un milió d’euros a l’any per al Berguedà. Sigui benvingut tot el que ajudi a dinamitzar l’economia comarcal: recordem que el Valor Afegit Brut de la comarca està actualment encara per sota del que teníem l’any 2019. Per això, considerant-ho tot, jo veig en la central més avantatges que inconvenients, sense perjudici que es donin les explicacions necessàries en relació amb els riscs dels quals els opositors adverteixen. Dit això, em sembla bé deixar la decisió final en mans dels habitants dels municipis implicats.

