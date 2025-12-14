Opinió
La bragueta de Salazar
Sembla que al company Francisco Salazar se li oblidava apujar-se la bragueta al sortir del seu despatx. Mira que bé. L’home, al descobrir la seva distracció, s’afanyava a escenificar el tancament perquè no quedessin dubtes que tot era producte de la seva confusió. Llavors, s’aproximava a una de les seves col·laboradores i se l’apujava davant la seva cara. Normal. No fos cas que elles creguessin que les seves intencions eren deshonestes. Sembla que també li agradava el teatre. Un dels seus números preferits era escenificar una fel·lació amb tota mena de detalls. Una ànima sensible, sens dubte. Enviar whatsaps insinuants seria per apujar l’autoestima de les companyes. I la invitació perquè li mostressin el seu escot, bé, ja saps, una mostra del seu caràcter espontani. Ai, aquests campechanos.
Sembla ser que a alguns companys del PSOE se’ls va oblidar atendre les denúncies presentades contra Salazar. A veure, una distracció la té qualsevol. L’home ja va presentar la seva dimissió al juliol, quan va saltar l’escàndol. Just quan estava a punt de ser nomenat adjunt a la secretaria d’Organització. Que també és mala sort. S’ha de veure la de badades que el nostre presi té amb el seu cercle polític més pròxim. Que si Ábalos, que si Cerdán, que si Salazar… Serà que té les mires més altes i les braguetes li queden fora de focus.
Sembla que l’oblit es va escampar de tal manera en el partit que ningú va recordar posar-se en contacte amb les companyes víctimes. És que això de governar en aquests temps és un embolic. Però que quedi clar, a feministes no ens guanya ningú. El que passa és que, en aquests cinc mesos, just en aquests cinc mesos, això de… ¿com es deia?… ah, sí, Salazar… doncs això d’aquest tipus no va acabar de trobar-se el moment d’encaixar-ho. Perquè quan no és una cosa és una altra, que si un fiscal per aquí, que si Junts per allà, i ara venen eleccions i, a veure, que primer és el… ¿Què dius, companya? ¡Espera, no te’n vagis! Ah, que no te’n vas. ¿Jo? Vaja, la de coses que es poden arribar a perdre per una bragueta oberta.
